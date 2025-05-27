«Тупые писаки» Financial Times были правы: Trump Media внезапно вспомнила, что таки купит биткоинов на $2,5 млрд

Медиакомпания семьи Трампа Trump Media and Technology Group (TMTG)

, которая стоит за соцсетью Truth Social, хочет привлечь примерно $2 млрд в виде нового капитала и еще $1 млрд с помощью конвертируемых облигаций. Эти средства пойдут на покупку биткоина на других криптовалют, сообщили шесть инсайдеров Financial Times. Издание добавило, что условия, сроки и суммы могут измениться. Публикация вышла 26 мая.

Представители TMTG в ответ заявили, что «в Financial Times работают тупые писаки, которые слушают еще более тупые источники». Представители Дональда Трампа-младшего не ответили на запросы издания о комментарии. Представитель Белого дома отказался комментировать.

И вот 27 мая на официальном сайте Trump Media and Technology Group появился пресс-релиз. В нем сообщается, что компания привлечет $2,5 млрд для создания биткоин-копилки. TMTG заключила соглашения с примерно 50 институциональными инвесторами, согласно которым компания Трампов согласилась выпустить и продать примерно $1,5 млрд обыкновенных акций и $1 млрд основной суммы 0,00% конвертируемых старших обеспеченных облигаций, с валовыми поступлениями в совокупности примерно $2,5 млрд в рамках частного размещения.

Yorkville Securities, LLC и Clear Street LLC будут со-главными агентами по размещению, а BTIG, LLC и Cohen & Company Capital Markets — со-агентами по размещению. Cantor Fitzgerald & Co. выступила финансовым консультантом. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP выступает юридическим консультантом. Reed Smith LLP выступает юридическим консультантом агентов по размещению. Crypto.com и Anchorage Digital будут заниматься биткоин-копилкой Trump Media.

После победы на выборах в прошлом году Трамп передал свою 53% долю в TMTG, которая сейчас стоит около $3 млрд, в отзывной траст под присмотром своего сына Дональда-младшего.

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На прошлой неделе Трамп провел закрытый гала-обед для 200 топинвесторов мемкоина TRUMP в своем имении Trump National Golf Club под Вашингтоном. Издание Wired раскритиковало блюда, которые там подавали.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Trump Media and Technology Group ведет переговоры о приобретении криптовалютной биржи Bakkt путем обмена акциями.

Источник: TMTG, Financial Times