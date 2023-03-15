Kia EV9 – электрический среднеразмерный внедорожник с тремя рядами сидений, капитанскими креслами и двумя 12,3-дюймовыми дисплеями

Kia решила познакомить поклонников с интерьером и экстерьером своего грядущего среднеразмерного внедорожника EV9. Известно, что он создан на базе платформы E-GMP, как и EV6. Однако компания не спешит делиться его ключевыми характеристиками, такими как ёмкость аккумулятора, запас хода и параметры трансмиссия. Эти сведения будут раскрыты в рамках официального анонса в следующем месяце.

Готовая к выходу на рынок версия Kia EV9 очень близка к оригинальному концепту, показанному в ноябре 2021 года. Автомобиль получил эффектный и интересный дизайн. Он имеет треугольные окна в задней части, как и EV6, но в остальном, похоже, дизайнеры черпали вдохновение из квадратных внедорожников, таких как старые Range Rover. При этом Kia говорит, что EV9 обладает высокой аэродинамической эффективностью.

Электромобиль предлагает три ряда сидений. А благодаря квадратной задней части у пассажиров заднего ряда должно быть достаточно места над головой. В среднем ряду используются поворотные капитанские кресла, благодаря чему пассажиры второго ряда могут сидеть лицом к пассажирам третьего ряда. В зависимости от типа сидений (ковшеобразные или диван), будут предлагаться 6- или 7-местные конфигурации Kia EV9.

Kia использует два 12,3-дюймовых дисплея, которые выполняют функции панели приборов и информационно-развлекательной системы. Количество физических кнопок было уменьшено и добавлены сенсорные панели управления. В интерьере используются материалы, призванные усилить ощущение простора.

Основные характеристики и цена среднеразмерного внедорожника Kia EV9 будут официально объявлены в начале апреля. Учитывая, что цены на модель EV6 начинаются с уровня около $45 тыс., новинка должна стоить дороже. Но можно надеяться, что она будет доступнее других автомобилей в своей категории.

Источник: Engadget