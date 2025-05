El final de la segunda temporada de The Last of Us se filtró en Internet — 3 días antes del estreno oficial

Va a ser más difícil evitar los spoilers del final de la segunda temporada de The Last of Us ahora que las imágenes del séptimo episodio, cuyo estreno oficial no estaba previsto hasta este domingo, ya están por toda la «red.

La adaptación cinematográfica sigue la historia del The Last of Us Part 2 original, que debía estrenarse en primavera de 2020 y se pospuso debido a la pandemia, lo que provocó muchas filtraciones de imágenes y spoilers — incluida una muerte importante.

Según ComicBook la filtración del séptimo episodio (que, por cierto dura sólo 49 minutos y es el más corto de la temporada) se debió a que los espectadores que compraron «pase de temporada» en Apple TV (probablemente como parte de un paquete compartido), obtuvieron un acceso anticipado al final — alguien que fue el más ingenioso hizo grabaciones de escenas clave y posteriormente las publicó en Twitter y TikTok. Obviamente, no facilitaremos enlaces a las mismas y aconsejamos a quienes aún quieran evitar spoilers que tengan más cuidado al navegar por las redes sociales.

Hay que tener en cuenta que HBO tiene un viejo problema con las filtraciones: anteriormente, la cadena filtró los finales de series como «Dragon’s Den» y «Juego de Tronos» y antes del estreno de la segunda temporada de The Last of Us alguien publicó el trailer final.

La serie «The Last of Us» — es una adaptación de los juegos postapocalípticos de la serie The Last of Us de Naughty Dog. La primera temporada contaba la historia de un contrabandista, Joel, al que se le encarga guiar a una adolescente con inmunidad, Ellie, a través de las regiones de Estados Unidos devastadas por una pandemia de hongos parasitarios. La secuela tiene lugar 5 años después de los acontecimientos de la primera temporada e involucra a personajes clave de The Last of Us Part 2, como Abby (Caitlin Deaver), Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Masino) e Isaac (su papel dedoblada en televisión por Geoffrey Wright).

La historia de Abby, que sólo se mostró al principio de la temporada en una dramática escena con el asesinato de Joel, se convertirá en una trama clave de la tercera temporada que ya ha oficialmente en desarrollo. Cuando surgió la idea de una adaptación cinematográfica de los juegos, se promocionó activamente a Deaver para el papel de Ellie, mientras que su aparición como un personaje diferente provocó una oleada de críticas de los fans debido a la incoherencia con la imagen del juego. Además, la actriz tuvo que Contratar seguridad adicional para el rodaje porque algunas personas se tomaron demasiado en serio las acciones del personaje del juego. Anteriormente, Deaver dijo que su fue elegido para la serie sin casting y su escena clave en la segunda temporada fue filmada unos días después del funeral de su madre.

La cuarta temporada no ha sido confirmada oficialmente, pero el showrunner Craig Mazin dijo que no hay manera de» completar la historia con un tercer. Además de centrarse en Abby, la secuela también explorará en mayor profundidad el conflicto entre el WLF (Washington Liberation Front) y los Scarred Ones así como muestran al Rey Rata en un hospital abandonado.

Os recordamos que la segunda temporada de The Last of Us fue valorada con un 95 % por las publicaciones especializadas (la única crítica fue para el final recortado), mientras que el índice de audiencia se sitúa actualmente en un desastroso 39 %— principalmente con personas insatisfechas comentarios sobre el reparto de Abby y Ellie. Actualmente, las dos temporadas de «The Last of Us» están en streaming en HBO y Max (con doblaje oficial al ucraniano en Megogo) — el séptimo y último episodio de la segunda temporada empieza este domingo.