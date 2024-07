El final de la segunda temporada de «House of the Dragon» se filtró en TikTok y Twitter unos días antes del estreno

Varias escenas del octavo episodio de la segunda temporada de la serie «House of the Dragon», cuyo estreno no estaba previsto hasta este domingo, circulan libremente «andando» por la red desde ayer por la tarde.

Una de las cuentas de TikTok publicó unos 30 minutos del episodio en 14 vídeos y recibió cientos de miles de visitas. El autor fue finalmente baneado, pero los vídeos ya se han compartido en Twitter y Reddit, entre otros.

HBO no es ajena a las filtraciones: en 2022, el episodio final de la primera temporada de la serie «House of the Dragon» apareció en torrents unos días antes de su estreno — sugirió que los socios de distribución en Europa, Oriente Medio o África eran los culpables. Los episodios de las ocho temporadas de «Juego de Tronos» (y especialmente la última) también estaban disponibles regularmente en sitios web ilegales e incluso en plataformas legales como DirecTV Now y la versión alemana de Amazon Prime Video antes de su emisión programada.

HBO trató de evitar la piratería del final de la segunda temporada de «House of the Dragon» y no facilitó información ni siquiera a periodistas de confianza, pero las filtraciones no se evitaron. La empresa aún no ha comentado la situación.

En Ucrania, el episodio final de Dragon’s Den estará disponible en Megogo a partir del lunes.

House of the Dragon es una precuela de la exitosa serie de televisión Juego de Tronos, basada en la novela de George R.R. Martin Fuego y sangre. La trama muestra la lucha de los Targaryen verde y negro por el trono — acontecimientos que tienen lugar 200 años antes de los sucesos de «Juego de Tronos». La serie ya ha sido renovada oficialmente por una tercera temporada.

Anteriormente, George Martin anunció 8 series del universo «Juego de Tronos» a la vez. El desarrollo ya ha comenzado «Caballero de los Siete Reinos»HBO también está colaborando con el guionista de «Batman» Matson Tomlin para crear la seriesobre Aegon «el Conquistador» Targaryen.Reuna secuela directa «Juego de Tronos» sobre Jon Nieve, fue cancelada — debido a la falta de material de origen. Pero todavía veremos antes serie cancelada «10.000 barcos».

