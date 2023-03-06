Cities: Skylines II выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series X/S

После 8 лет на рынке (приходится на 10 марта) и 12 млн проданных копий градостроительный симулятор Cities: Skylines получает продолжение. Игра Cities: Skylines II от разработчика оригинала Colossal Order должна выйти в 2023 году на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Новый симулятор предложит расширенные наборы инструментов и механик. Cities: Skylines II позволит игрокам превращать небольшие деревни в шумные мегаполисы, а затем внедрять проработанные системы строительства, транспорта, промышленности и экономики. Игра будет поддерживать расширенные возможности моддинга.

Оригинальная Cities: Skylines вышла в 2015 году и заполнила пустоту, оставленную EA после разочаровывающей перезагрузки Sim City. Colossal Order постоянно обновляла свой градостроительный симулятор. Игра получала не только новые здания и сооружения, но и расширения игрового процесса, которые коренным образом преобразовали промышленность, образование, парки и аэропорты. Сейчас Cities: Skylines выглядит совершенно иначе, чем игра, вышедшая в 2015 году. Ещё больше разнообразить игровой процесс помогли разнообразные модификации сообщества поклонников игры.

Colossal Order заявляет, что Cities: Skylines II имеет «полностью реализованные транспортные и экономические системы, множество вариантов строительства и настройки, а также расширенные возможности моддинга». В ближайшие месяцы разработчики обещают предоставить дополнительные сведения о проекте.

Источник: engadget