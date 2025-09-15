Мексика хочет обложить налогом видеоигры с насилием

Игры Игры 15.09.2025 comment views icon

Правительство Мексики рассматривает довольно необычный налог — на видеоигры, которые считаются «насильственными». Сумма достигает аж 8%.

Этот пункт вошел в Экономический пакет 2026 года, представленный Министерством финансов. Если инициативу одобрит парламент, то налог будет касаться как физических, так и цифровых копий игр. Президент Клаудия Шейнбаум объяснила, что правительство таким образом стремится «помешать потреблению игр, связанных с насилием». Вся причина в том, что они могут вредить психическому и физическому здоровью и даже представлять угрозу безопасности. По ее словам, «родители должны обращать внимание на типы игр, в которые играют онлайн».

Правительство ссылается на «исследования, связывающие насильственные видеоигры с более высоким уровнем агрессии у подростков» и рассчитывает собрать около 183 миллионов песо (более €8 млн). Параллельно Минфин ищут пути для пополнения бюджета в других категориях — например, сладкие напитки и табак.

Если такой странный налог вступит в силу, он ударит по сериям вроде Call of Duty, Battlefield, Mortal Kombat или DOOM. Остается непонятным, будет ли распространяться такая новинка на микротранзакции и подписки. Игроки выражают логичное опасение, что другие страны могут пойти следом, и тогда стоимость игр возрастет уже глобально. А сейчас уже говорят о $80 за большой проект, что довольно дорого. Собственно поэтому инициатива столкнулась с критикой и даже Microsoft сделала шаг назад.

Идея не нова для мексиканских политиков. Несколько недель назад Шейнбаум заявила, что «видеоигры связаны с вопросами безопасности» и призвала создавать альтернативы вроде музыки. Еще в 2021 году ее предшественник тоже обвинял игры в пропаганде расизма и насилия среди несовершеннолетних.

Критики напоминают, что тезис о связи насильственных игр с преступностью не логичен. Если бы это было правдой, то каждый релиз GTA или Call of Duty должен был бы совпадать со всплеском преступности в мире. Но, как видим на реальных примерах, это просто условный ограничитель, которым в основном пренебрегают. Поэтому идея больше похожа на то, чтобы найти новый способ наполнить бюджет и переложить внимание на игры вместо реальных причин высокого уровня преступности в стране.

Источник: The Geek

