Microsoft повышает стоимость Xbox по всему миру и будет продавать AAA-игры по $80

Microsoft официально подтвердила очередную волну повышений цен — игроки возмущены, так как считали $70 максимальной ценой за ААА-проекты.

Компания объявила о повышении стоимости на консоли, Xbox Series X/S, контроллеры и гарнитуру в США, Европе, Великобритании и Австралии. Самый громкий момент — стоимость новых игр от внутренних студий Microsoft теперь будет составлять до $79,99. Это уже второе масштабное повышение за несколько лет и очередной шаг в сторону превращения $80 в новый стандарт для AAA-проектов.

Рост цен объясняют «рыночными условиями» и увеличением затрат на разработку. Деталей компания не приводит, но этот шаг уже вызвал возмущение среди геймеров — как в соцсетях, так и на форумах. Многие считают, что переход на $80 окончательно уменьшит количество игр, которые они будут покупать в день релиза.

Что именно дорожает:

Xbox Series X теперь стоит $599,99

Xbox Series S (512 ГБ) — $379,99

Xbox Series S (1 ТБ) — $429,99

Цифровое издание Xbox Series X — $549,99

Galaxy Black (2 ТБ) — $729,99

Беспроводные контроллеры Xbox — $64,99

Оригинальная беспроводная гарнитура Xbox — $119,99 оригинальная беспроводная гарнитура

Аналогичное повышение касается и европейских цен: Xbox Series S в Европе теперь стоит €349,99 / £299,99, а Series X — €599,99 / £499,99. Microsoft в последний раз поднимала цены на консоли летом 2023 года. Тогда же выросла стоимость подписки Xbox Game Pass. Но на этот раз Game Pass остается без изменений.

Игры по $80 долларов — это теперь не исключение, а понемногу будет становиться системой. Все началось с презентации Nintendo, когда та первой подняла цену стандартного издания игры для Switch 2. Microsoft, как ожидали многие в индустрии, не заставила себя ждать. Среди потенциальных проектов, которые могут получить новый ценник — релизы от Activision, Blizzard, Bethesda, id Software, The Coalition, 343 Industries, Arkane, Ninja Theory и Playground Games. В частности это могут быть новые части Call of Duty, Diablo, The Elder Scrolls, Halo, Gears of War, Forza Horizon и Fable. Но и Sony не отстает: компания повысила цену на PlayStation 5, хотя (пока что) об играх речь не шла.

Microsoft сделала объявление сразу после положительного квартального финотчета. По словам CEO Сатьи Наделли, компания стала лидером по количеству предзаказов и установок на Xbox и PlayStation Store. Кроме того, за год доход от ПК Game Pass вырос на 45%. Некоторые оправдывают Microsoft: мол, Nintendo все начала, и повышение было лишь вопросом времени. Но общая реакция геймеров — преимущественно негативная. Многие пишут, что теперь игры будут покупать только на распродажах, потому что платить $80 в день релиза — слишком.

И да, слухи о возможной цену GTA 6 в $100 теперь уже не выглядят фантастикой. На фоне роста стоимости даже крупные студии могут оказаться в затруднительном положении. Ведь все больше геймеров отдают предпочтение инди-играм, которые за $20-$40 часто предлагают не худший опыт, чем AAA-релизы с миллионными бюджетами.

Источник: Tech4Gamers / The Verge / 80.lv