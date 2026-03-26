S.T.A.L.K.E.R. 2 получит первое большое DLC "Цена надежды" летом 2026 года

София Шадрина

S.T.A.L.K.E.R. 2 / CGS Game World

GSC Game World анонсировала DLC «Цена надежды» для S.T.A.L.K.E.R. 2 — новые регионы, десятки часов геймплея и продолжение истории Скифа на PC, Xbox и PS5.


Зона снова зовет. GSC Game World объявила первое масштабное сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля — «Цена надежды» выйдет летом 2026 года на PC, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming и PlayStation 5.

Игроки снова будут действовать за Скифа, однако на этот раз его история будет разворачиваться параллельно с основным сюжетом «Сердца Чернобыля». После установки дополнения сигнал на КПК запустит новую линию прямо во время прохождения — без отдельного меню, без паузы, почти без предупреждения. GSC обещает десятки часов нелинейного геймплея, где каждое решение влечет за собой последствия — и не только в пределах Зоны.

В центре конфликта — давнее противостояние «Долга» и «Воли». Первые считают Зону угрозой, которую надо уничтожить. Вторые видят в ней возможность. Хрупкое перемирие между группировками держится на последних нитях — и «Цена надежды» как раз о том, как они рвутся.


S.T.A.L.K.E.R. 2 DLC открывает два новых региона. Чернобыльская атомная электростанция возвращается в игру — десятилетиями она стояла запертой даже внутри самой Зоны, и теперь ее двери открываются. Второй регион — Железный лес, новая локация с собственными хабами, квестами и активностями. Арсенал пополнится новым оружием и снаряжением, рассчитанным на мутантов и аномалии, густеющие в этих местах.

«Цена надежды» — не финал, а середина. GSC подтверждает, что дополнения будут выходить частями и будут формировать «вторую трилогию» в рамках саги. Детали следующего сюжетного DLC студия обещает раскрыть позже, но уже сейчас понятно: GSC планирует удерживать аудиторию S.T.A.L.K.E.R. 2 надолго.

Источник: GSC Game World

