Radio Beats в S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC раскрыла шесть новых треков и локацию нового DLC

Ко Всемирному дню радио команда GSC Game World подготовила новое видео Radio Beats. В нем студия демонстрирует, как она «поймала сигнал» из места, которое долгое время оставалось в тишине.
«Даже в самых отдаленных уголках Зоны, среди ржавых пультов управления и заброшенных лабораторий, музыка находит своего слушателя. Радио здесь — это голос территории, который никогда не умолкает. Его волны доходят даже туда, где годами не ступала нога человека», — сообщает команде.
В новом видео студия GSC Game World показала шесть радиотреков, которые войдут в будущее дополнение. Разработчики намекают: это не просто музыка, а часть атмосферы, которая будет открывать новые истории и пространства для исследования.
В подборку Radio Beats вошли:
- Shmiska — «Мереживо»
- Лівінстон — Madam Taro
- До смерті і довше — «Зорі»
- Renie cares — «де бог»
- nearr — «Календар»
- Do sliz, Nervacia — «Готель Вараш»
В ролике впервые появляется новая локация — Блочный щит управления 4. Судя по кадрам, именно она станет одной из ключевых точек в будущем дополнении. По стилистике это типичный для Зоны объект: индустриальная архитектура, заброшенные помещения, где могут скрываться как артефакты, так и опасности.
Студия прямо говорит:
«Держите приемник настроенным — некоторые новые треки из будущего дополнения уже здесь. Но это не просто треки, если спросить меня…».
Такая подача намекает, что радио снова станет важной частью атмосферы и погружения.
Видео не раскрывает деталей сюжета или даты релиза дополнения, но демонстрирует направление: новую локацию, новые саундтреки и расширение пространства для исследования. Для фанатов это первый ощутимый сигнал из будущего контента.
Напомним, в конце прошлого года вышел контентный патч «Нерассказанные истории» к S.T.A.L.K.E.R. 2 с 5+ часами нового геймплея.
