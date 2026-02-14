tradfi
Игры Новости 14.02.2026 comment views icon

Radio Beats в S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC раскрыла шесть новых треков и локацию нового DLC

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Radio Beats у S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC розкрила шість нових треків і локацію нового DLC

Ко Всемирному дню радио команда GSC Game World подготовила новое видео Radio Beats. В нем студия демонстрирует, как она «поймала сигнал» из места, которое долгое время оставалось в тишине.


«Даже в самых отдаленных уголках Зоны, среди ржавых пультов управления и заброшенных лабораторий, музыка находит своего слушателя. Радио здесь — это голос территории, который никогда не умолкает. Его волны доходят даже туда, где годами не ступала нога человека», — сообщает команде.

В новом видео студия GSC Game World показала шесть радиотреков, которые войдут в будущее дополнение. Разработчики намекают: это не просто музыка, а часть атмосферы, которая будет открывать новые истории и пространства для исследования.

В подборку Radio Beats вошли:

  • Shmiska — «Мереживо»
  • Лівінстон — Madam Taro
  • До смерті і довше — «Зорі»
  • Renie cares — «де бог»
  • nearr — «Календар»
  • Do sliz, Nervacia — «Готель Вараш»

В ролике впервые появляется новая локация — Блочный щит управления 4. Судя по кадрам, именно она станет одной из ключевых точек в будущем дополнении. По стилистике это типичный для Зоны объект: индустриальная архитектура, заброшенные помещения, где могут скрываться как артефакты, так и опасности.


Студия прямо говорит:

«Держите приемник настроенным — некоторые новые треки из будущего дополнения уже здесь. Но это не просто треки, если спросить меня…».

Такая подача намекает, что радио снова станет важной частью атмосферы и погружения.

Видео не раскрывает деталей сюжета или даты релиза дополнения, но демонстрирует направление: новую локацию, новые саундтреки и расширение пространства для исследования. Для фанатов это первый ощутимый сигнал из будущего контента.

Спецпроекты
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?

Напомним, в конце прошлого года вышел контентный патч «Нерассказанные истории» к S.T.A.L.K.E.R. 2 с 5+ часами нового геймплея.

Настольная игра S.T.A.L.K.E.R. с украинской локализацией: предзаказ открыт, цена — ₴5200 со скидкой

Популярные новости

arrow left
arrow right
Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет
Геймер, убивший бывшую, плакал в суде из-за пропуска GTA 6 в тюрьме
Steam добавил новые уведомления, которые сэкономят вам деньги при покупке игры
Google исправила множество багов Pixel в Android 16 QPR3 Beta 2
В Steam стартовал фестиваль "Игрок против игрока": Mortal Combat, Rust и другие игры со скидками до 80%
Топ худших видеокарт NVIDIA и AMD 2025 года от Hardware Unboxed
Люди, которые "увлекаются" ИИ, первыми демонстрируют признаки выгорания
Более 700 геймеров обменяли свою кровь на бесплатную копию Vampires: Bloodlord Rising
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
NVIDIA на CES 2026: не будет RTX 50 SUPER, будет DLSS 4.5, динамический 6x MFG, и возможное возвращение RTX 3060
Новый роутер TP-Link BE670 предлагает Wi-Fi 7 до 12 Гбит/c
Первые видео десктопной Android заметно отличаются от предыдущих кадров
Программа "СвітлоДім": ОСМД в Украине получат до 300 тыс. грн на приобретение генераторов и инверторов
Миссия возможна: тизер черной комедии "Диггер", где Том Круз снова спасает мир
В Google Translate нашли "скрытого" чатбота: он мечтает сбежать с ПК на свежий воздух
Новые мониторы LG: первый в мире 5K MiniLED с ИИ-апскейлингом, первый 39" 5K2K OLED и 52" 5K2K
Покупатель выбил у ИИ-бота из онлайн-магазина 80% "скидки на все" и накупил товаров на ₴500 000
Apple выпустила iOS 26.3: много новых функций не для iPhone
Тысячи домов во Франции начали "греться" теплом Большого адронного коллайдера
"Выдерживают контейнер весом 15,6 т": новые оптические чипы имеют плотность 100 тыс. транзисторов на сантиметр
Фейковый торрент фильма "Битва за битвой" несет троян на ваш ПК через субтитры
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить