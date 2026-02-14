Radio Beats в S.T.A.L.K.E.R. 2: GSC раскрыла шесть новых треков и локацию нового DLC

Ко Всемирному дню радио команда GSC Game World подготовила новое видео Radio Beats. В нем студия демонстрирует, как она «поймала сигнал» из места, которое долгое время оставалось в тишине.





«Даже в самых отдаленных уголках Зоны, среди ржавых пультов управления и заброшенных лабораторий, музыка находит своего слушателя. Радио здесь — это голос территории, который никогда не умолкает. Его волны доходят даже туда, где годами не ступала нога человека», — сообщает команде.

В новом видео студия GSC Game World показала шесть радиотреков, которые войдут в будущее дополнение. Разработчики намекают: это не просто музыка, а часть атмосферы, которая будет открывать новые истории и пространства для исследования.

В подборку Radio Beats вошли:

Shmiska — «Мереживо»

Лівінстон — Madam Taro

До смерті і довше — «Зорі»

Renie cares — «де бог»

nearr — «Календар»

Do sliz, Nervacia — «Готель Вараш»

В ролике впервые появляется новая локация — Блочный щит управления 4. Судя по кадрам, именно она станет одной из ключевых точек в будущем дополнении. По стилистике это типичный для Зоны объект: индустриальная архитектура, заброшенные помещения, где могут скрываться как артефакты, так и опасности.





Студия прямо говорит:

«Держите приемник настроенным — некоторые новые треки из будущего дополнения уже здесь. Но это не просто треки, если спросить меня…».

Такая подача намекает, что радио снова станет важной частью атмосферы и погружения.

Видео не раскрывает деталей сюжета или даты релиза дополнения, но демонстрирует направление: новую локацию, новые саундтреки и расширение пространства для исследования. Для фанатов это первый ощутимый сигнал из будущего контента.

Напомним, в конце прошлого года вышел контентный патч «Нерассказанные истории» к S.T.A.L.K.E.R. 2 с 5+ часами нового геймплея.