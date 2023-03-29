Игра Death From Above об операторе дрона собрала на Kickstarter уже 95% от необходимой суммы, «Предварительный доступ» запланирован на 2-й квартал

Недавно мы рассказывали о выходе на Kickstarter новой игре Death From Above. Это аркадный симулятор оператора дрона, сражающегося с российскими оккупантами во время полномасштабного вторжения в Украину. Разработчики сообщили об успехах и некоторых подробностях этого проекта.

Игру Death From Above совместно разрабатывают финская студия Rockodile Games и украинская Octobear Knight Games. Издателем игры выступает новый немецкий паблишер Lesser Evil. Разработчики сотрудничают с украинскими военными и технологическими организациями («Аеророзвідка», ГІС «АРТА»), а также с украинскими творческими людьми. К работе над игрой присоединилась студия Octobear Knight Games и некоторые музыканты.

В Death From Above пользователь будет играть за украинского военного оператора дрона, борющегося с оккупантами. При выполнении боевых задач придется собирать ценное снаряжение, патрулировать территорию, искать и уничтожать технику и склады врага, восстанавливать линии коммуникации, поврежденные в результате войны.

Часть доходов от Death from Above будет направлена украинским благотворительным организациям: «Вернись живым» и «Армии дронов». Отмечается, что 30% от суммы чистого дохода, полученного от продажи игры в Steam, будет направлено в эти фонды, после выхода на безубыточность размер отчислений планируется увеличить до 70%, а остальные 30% пойдут на разработку нового контента для игры.

Kickstarter-кампания игры Death from Above была запущена 9 марта и уже собрала примерно 95% от целевой суммы (на момент подготовки материала собрано $25794 из запланированных $27091). Эти средства помогут Rockodile Games масштабировать проект. Собранные средства будут использованы для оплаты украинским партнерам разработчиков, которые помогают с визуальным стилем игры, ее аудио и сюжетной линией.

«Мы хотим помочь людям, пострадавшим от российской агрессии. Поэтому мы будем работать с украинскими художниками и используем их работы в нашей игре», — говорит Хендрик Лессер, глава разработки игры.

Death From Above выйдет в «Предварительном доступе» в Steam во втором квартале 2023 года.