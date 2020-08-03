«1+1 media» и «Ланет» смогли договориться, трансляция ТВ-каналов медиагруппы в сети провайдера возобновится с 5 августа

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Ровно неделю назад, 27 июля 2020 года, группа «1+1 media» заявила о прекращении договора с провайдером «Ланет» в результате чего с 1 августа абонентам «Ланет» стали недоступны каналы 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ, Бигуди, FilmUA Drama, Bolt, Kvartal TV, Star Family, Star Cinema, Kyc-Kyc, 36,6. Однако сегодня представители компании «Ланет» сообщили о возобновлении сотрудничества с группой «1+1 media» и возобновлении ретрансляции телеканалов в сети кабельного телевидения с 5 августа 2020 года.

Далее мы приводим текст комментария пресс-службы провайдера «Ланет»:

«Сеть Ланет сообщает, что в результате сложных и напряженных переговоров договорные отношения с группой «1+1 Media» восстановлено. С 5 августа 2020 все отключённые телеканалы группы вернутся к ретрансляции в сети кабельного телевидения провайдера. Все взаимные претензии сторон улажены и компании возобновляют свое сотрудничество. Сеть Ланет поддерживает построение рынка платного телевидения, основанное на принципах честной конкуренции и улучшения контентных предложений для абонентов. Также Сеть Ланет выражает надежду, что эта ситуация станет наглядным примером того, что любые проблемы решаются за столом переговоров. Даже между такими «сложными» партнерами, как «1+1 Media» и Ланет. Недавний конфликт, который также имел резонанс в публичной плоскости, стороны считают таким, который был чрезмерно эмоциональным и является пока исчерпанным».

Напомним, что 13 июля 2020 года провайдер интернета и кабельного телевидения «Ланет» обвинил группу «1+1 media» в давлении на провайдеров кабельного телевидения. Представители компании сообщили, что «1+1 media» прибегает к неконкурентным методам борьбы с малыми телеканалами, пытаясь помешать их деятельности руками крупных провайдеров.

В ответ группа «1+1 media» заявила, что ей не удалось прийти к соглашению с ООО «Сеть Ланет» «по ряду принципиальных моментов, которые делают дальнейшее сотрудничество невозможным».

Источник: Ланет