1,5% от зарплаты и 20 тыс. грн ежемесячно. Рада включила ФОПов в новую модель бронирования

Экономический комитет Верховной Рады работает над новой моделью экономического бронирования.

Теперь нардепы предлагают бизнесу уплату военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.

Также изменения могут и затронуть ФЛП: для них будет действовать дополнительное требование — справка об обороте средств на сумму не менее стоимости трех месяцев бронирования (для подтверждения реальной активности).

Об этомсообщает Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) по итогам встречи с председателем экономического комитета ВР Дмитрием Наталухой — автором модели экономического бронирования.

Основные изменения

Новая модель предусматривает, что бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников.

Условия бронирования:

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отсутствие налоговых долгов;

уплата военного сбора на каждого работника по формуле 1,5% от зарплаты + фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен ежемесячно.

Для ФЛП нужно будет предоставить справку об обороте средств на сумму, не меньшую от стоимости трех месяцев бронирования (для подтверждения реальной активности).

В ассоциации отметили, что модель будет распространяться на всех наемных работников и ФЛП, но не будет распространяться на дефицитные военно-учетные специальности. Компания сможет самостоятельно выбрать, каких работников забронировать.

Стратегические предприятия остаются под действием постановления №76 о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Алгоритм бронирования

Уплата сбора:

Предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале, предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП — справку о движении средств.

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Верификация: Налоговые органы в онлайн режиме подтверждают отсутствие задолженности, происходит онлайн-проверка личности забронированного. Человек получает желтый QR код, подтверждающий процедуру бронирования. В течение 60 дней необходимо обновить собственные данные в ЦНАП для валидации бронирования.

Обновление данных: Забронированное лицо посещает ЦПАУ, где обновляет данные и валидирует бронирование. Каждый забронированный получает зеленый QR код, подтверждающий его бронирование.

Напомним, это далеко не первая попытка обновить критерии бронирования. До этого Верховная Рада отказалась от идеи автоматического бронирования военнообязанных, которые получают зарплату от 35 тыс. грн и платят налоги.

Еще до этого заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказывал, что Кабмин рассматривает концепцию бронирования, которая предусматривает бронирование специалистов, которые платят по 6000-7000 гривен налогов в месяц. Однако позже Офис президента ее также отверг.