157 Тбит/с: Orange и Huawei установили мировой рекорд передачи данных по оптоволокну

Huawei совместно с телекоммуникационной компанией Orange успешно провели испытания передачи данных со скоростью 157 Тбит/с. Тем самым был установлены новый мировой рекорд. Для достижения столь впечатляющего показателя компании использовали оптоволокно длиной 120 км в сети Orange на юго-западе Франции.

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В июне 2022 года Huawei уже выпустила первое в отрасли сверхширокополосное решение Super C + Super L, способное обеспечить спектр 12 ТГц по оптоволокну с использованием C- и L-диапазонов. В этом же испытании общая полоса пропускания была увеличена до 18 ТГц благодаря использованию собственных технологий Huawei для S-диапазона. Для обеспечения общей пропускной способности 157 Тбит/c всего было применено 240 длин волн с использованием усовершенствованного Huawei алгоритма групповой модуляции высокого порядка.

Как ожидается, новая технология позволит использовать уже развернутые оптоволоконные системы и одновременно наращивать пропускную способность, избегая затрат на развертывание новых сетей.