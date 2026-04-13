13.04.2026

Китайский прорыв: Huawei опережает Apple и Samsung с запуском уникального складного смартфона Pura X Max

Компания Huawei официально подтвердила запуск своего нового флагмана Pura X Max в Китае, который станет первым в мире горизонтально-широким складным смартфоном. Новинка предлагает уникальный форм-фактор, приближающий устройство по габаритам к компактным планшетам.


Согласно официальным данным, обнародованным 13 апреля 2026 года, устройство получит внутренний дисплей диагональю 7.69 дюйма с соотношением сторон 16:10. Внешний экран на 5.5 дюйма позволяет комфортно выполнять ежедневные задачи, не разворачивая смартфон.

Такой подход существенно отличается от привычных гибких гаджетов, которые в сложенном состоянии имеют вытянутую форму. Huawei Pura X Max больше напоминает оригинальный Google Pixel Fold или iPad mini, что делает просмотр видео и работу с документами значительно удобнее.


Техническое сердце новинки — новый девятипиксельный чипсет Kirin 9030. Смартфон выйдет в нескольких конфигурациях памяти: от 12/256 ГБ до топовой версии Collector’s Edition на 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти.

Отдельное внимание уделено камере Устройство оснащено системой XMAGE с тремя сенсорами, среди которых выделяется улучшенный телеобъектив с технологией Red Maple. Это позволяет получать профессиональное качество снимков даже при сложном освещении.

Дизайн модели представлен в пяти цветах: Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold и Vibrant Orange. Задняя панель имеет характерную текстуру, разделенную на секции, что придает гаджету премиальный вид.

Официальные продажи в Китае стартуют 20 апреля вместе с новой линейкой смартфонов Pura 90. Несмотря на высокую конкуренцию, Huawei в очередной раз доказала свою способность диктовать тренды, представив «широкий» формат раньше своих главных конкурентов.

Аналитики считают, что такой форм-фактор станет основным для профессиональных пользователей, которым нужно максимальное рабочее пространство в кармане. Пока Apple и Samsung только готовят свои ответы, Huawei уже открыла предварительные заказы для внутреннего рынка.

Источник: The Verge

