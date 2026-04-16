Huawei готовит мощного конкурента MacBook Neo с 24 ГБ ОЗУ

Huawei представила собственного конкурента Apple MacBook Neo — ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition.





Релиз должен состояться 20 апреля. Устройство получит 24 ГБ ОЗУ и чипсет Kirin X90A. MateBook 14 HarmonyOS Edition будет иметь более тонкие рамки дисплея, чем у MacBook Neo. Он также получит больше портов.

На левой стороне размещаются HDMI, USB Type-A, USB Type-C и 3,5-мм разъем. В то же время компания пока не показала правой стороны устройства. Ноутбук также получит скругленные клавиши. Сейчас ожидается, что устройство получит 24 ГБ ОЗУ, 512 ГБ встроенной памяти и чипсет Kirin X90A.





Устройство будет иметь 14,2″ дисплей с разрешением 2,8K Ultra High и адаптивную частоту обновления 120 Гц. Кроме этого ноутбук получит собственную систему Huawei HarmonyOS. Huawei MateBook 14 имеет предустановленную версию Windows 11, однако выпущенную в 2024 году, которая с тех пор не обновлялась.

В общем Huawei хочет отказаться от использования Windows во всех своих устройствах, отдавая предпочтение собственной ОС. Подробные характеристики и цену устройства обещают раскрыть в день релиза.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ранее мы писали, что производительность MacBook Neo проверили с играми на Windows 11. По сообщениям, ажиотаж на популярный бюджетный MacBook Neo привел к дефициту процессоров A18 Pro в Apple. Компания продала больше этих ноутбуков, чем ожидала. Сейчас у Apple просто нет в наличии необходимого количества A18 Pro для производства большего количества MacBook Neo.

Источник: NotebookCheck