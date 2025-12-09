16-летняя украинка исследует солнечные панели в Великобритании и мечтает о квантовой физике

Катерина Хоминич с семьей приехала в Уэльс в 2022 году. Она стала самой молодой исследовательницей университета Свонси, где улучшала солнечные панели. Также девушка победила в физической олимпиаде Соединенного Королевства.

Как рассказывает «Радио Свобода», Катерина была в Киеве, когда началось полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. Семья выехала в Венгрию, откуда подала документы на временную защиту в Британии. В Уэльсе они проживали в гостинице, а затем арендовали квартиру. Сейчас девушка учится в 12 классе британской школы и готовится в университет.

«Определенная часть школьной программы, например, механика, меня не очень интересует. Однако когда я начала больше читать о квантовой физике, поняла: это именно то, что мне интересно», — говорит Катерина.

Молодая украинка интересовалась наукой с детства, она мечтает о научной карьере и предпочитает физику. Она начала посещать «дни открытых дверей», которые университет устраивает для студентов. Катерина отметила, что Свонси имеет очень продвинутую лабораторию и захотела узнать больше. Она пообщалась с исследователями после первого посещения и желала большего погружения.

«Я читала, что в США многие студенты могли получить опыт в лабораториях. Они просто пишут письма, возьмут ли их. Поэтому я спросила у нескольких людей, которые работают в университете, в департаменте, и меня пригласили на work experience. Неделю ты ходишь туда, они показывают, чем занимаются, и ты видишь, как это — быть физиком».

Катерина спросила, могут ли в лаборатории взять школьницу на стажировку — обычно подобная возможность есть у студентов с третьего курса. Ей пошли на встречу, и так она стала исследовательницей в 16 лет. Девушка приходила каждое утро, как на работу, изучала документы, занималась программированием и размышляла о проблемах симуляции процессов и решения научных проблем. Она работала бок о бок с исследователями и профессорами, слушала их и узнавала об актуальных исследованиях.

В течение месяца стажировки Катерина исследовала полупроводники солнечных панелей и работала над проблемой их использования в космосе. Лаборатория приняла ее наработки и продолжила над ними работу. Даже после стажировки школьница посещает научное учреждение и приобщается к обсуждениям.

«Мой фокус был именно на фотовольтаических проводниках, которые в солнечных панелях. Главная проблема — в том, что они не очень хорошо работают в космосе: могут быть либо слишком холодные, либо слишком горячие. Идеей людей в моей лаборатории было создать симуляцию, которая позволит понять, при каких условиях этот полупроводник будет в космосе: какая температура этого полупроводника будет, через сколько времени, когда он достигнет состояния равновесия, какой материал можно использовать для этой определенной космической миссии», — рассказывает юная исследовательница, которая надеется, что ее наработки будут проверены NASA в космосе.

Кроме стажировки, у Катерины есть и другие достижения. В этом году выиграла Computational Physics Challenge — британскую олимпиаду по вычислительной физике, которая объединяет физические задачи и программирование. На этот раз ей пришлось искать решения в оптике и создавать симуляцию прохождения света в различных материалах. Победители таких олимпиад получают спонсоров, фонды или инженерные компании, которые помогают в проведении мероприятий и выделяют средства на проекты. Она также стала первой представительницей своей школы, которая получила стипендию Arkwright Engineering Scholarships от программы STEM.

Катерина мечтает учиться в Кембридже. Она планирует реализовать свое увлечение физика частиц и квантовыми вычислениями.

«[Меня] вдохновляют пионеры именно теоретической физики — Фейнман, Дирак, Оппенгеймер, Мария Кюри. Например, Фейнман сделал не только выдающийся вклад в науку, а распространял ее, делал науку доступной. И это очень важно для меня».

Кроме обучения и исследований, Катерина Хоминич вместе с мамой участвует в деятельности Voice of Ukraine Wales — волонтерской организации, которая проводит мероприятия в поддержку Украины и собирает средства на медицинские цели. Больше, чем о физике и учебе, девушка мечтает об окончании войны, но не абы какое. «Должен быть справедливый конец, просто закончить войну — несправедливо», — говорит талантливая украинка.