Новости Авто 05.09.2023 в 17:08

Mercedes-Benz подтвердила компактный G-Class на электричестве

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Юрій Орос

Автор новин

CEO Mercedes Ола Каллениус после представления новой платформы для электромобилей сообщил, что компания построит меньшую, более дешевую и полностью электрическую версию своей иконической модели — внедорожника G-Wagon.

В основе будет лежать концепт G-Class EQG, который Mercedes-Benz представила на автошоу IAA Mobility в 2021 году, передает Electrek. Теперь Каллениус подтвердил, что на ее основе создается новый электрический G-Class, который к тому же получит меньшего и более дешевого «брата».

Mercedes-Benz подтвердила компактный G-Class на электричестве
Mercedes-Benz electric G-Class EQG concept

Согласно слухам, меньшая модель может получить ту же букву индекса, но в нижнем регистре — g-Class. Она будет базироваться на еще не дебютировавших платформах MMA и MB.EA и оснащаться полным приводом.

Mercedes-Benz подтвердила компактный G-Class на электричестве
Mercedes-Benz electric G-Class EQG concept

Ожидается, что полноразмерный электрический G-класс EQG выйдет в следующем году. Однако, поскольку платформа MB.EA должна выйти в 2025-м или позже, меньший вариант стоит прогнозировать не ранее 2026-го.

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