Электрическая версия Mercedes G-Class появится в 2024 году

Генеральный директор компании Mercedes-Benz Ола Келлениус сообщил представителям СМИ, что электрический автомобиль G-Class поступит в продажу к концу 2024 года – через 5 лет после первоначального анонса.

Компания анонсировала электрическую версию своего внедорожника ещё в 2019 году. В прошлом году компания продемонстрировала концепт электрического Mercedes EQG. Но тогда она ограничилась лишь демонстрацией дизайна и не поделилась его характеристиками. Прошлой осенью Келлениус протестировал прототип электромобиля на испытательном полигоне Mercedes в Граце, Австрия. Именно там компания обычно оценивает версию G-Class с двигателем внутреннего сгорания.

Из того, что было известно ранее — электрический Mercedes-Benz G-Class получит четыре электродвигателя с раздельным управлением, которые обеспечат спортивную управляемость на скоростных трассах и максимальную проходимость на пересечённой местности. В последнем случае речь идёт не только о полном приводе, но и об усиленной подвеске и даже коробке с подключаемым пониженным рядом передач. В серийной версии будет использоваться традиционная для Mercedes G-Class рама лестничного типа, в которую будет интегрирован батарейный блок.

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Добавим, к 2030 году Mercedes планирует создать линейку полностью электрических автомобилей.

Источник: Engadget