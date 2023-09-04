Mercedes и BMW представили новые платформы для электроавто — самый большой импульс для конкуренции с Tesla и китайскими производителями

BMW и Mercedes со своими новыми электромобильными платформами делают самый большой шаг для конкуренции с китайскими производителями и американской Tesla.

Европейские производители выбрали автосалон IAA Mobility в Мюнхене, чтобы представить свои концепты, передает CNBC. Они должны действовать быстро, чтобы занять свои ниши в эпоху автомобильной электричности.

Mercedes Concept CLA Class

Этот электромобиль построен на новой архитектуре, которая ляжет в основу будущих аккумуляторных автомобилей немецкого автогиганта. Компания заявила, что концепт-кар имеет запас хода 750 километров, а также возможность проехать 400 километров всего после 15 минут зарядки.

Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус похвалил автомобиль, назвав его «революционной разработкой» немецкой компании:

С такими показателями эффективности, запаса хода, такой быстрой зарядкой, я не знаю ни одного автомобиля в этом классе, который мог бы с этим сравниться.

BMW Vision Neue Klasse

Neue Klasse — это новая архитектура BMW для электромобилей. Производство первых автомобилей на этой платформе запланировано на 2025 год.

Всего через два года эти автомобили выйдут на дороги, и в целом мы ведем BMW к новой эре инноваций и экологичности. — Оливер Зипс, генеральный директор BMW.

BMW собирается удвоить продажи электромобилей. К концу 2023 года 15% мировых продаж BMW будут составлять электромобили на аккумуляторах.

Специальные платформы для электромобилей Mercedes и BMW — это отход от предыдущей архитектуры, когда они адаптировали модели с двигателем внутреннего сгорания или гибридные модели и добавляли к ним батареи. Это самый большой импульс компаний на пути к новой платформе эры электромобилей.

Согласно словам аналитиков, анонсы Mercedes и BMW являются большими шагами, но они все еще являются догоняющими по отношению к Tesla. По данным Counterpoint Research, во втором квартале Tesla занимала 20% мирового рынка электромобилей, а за ней 15% — BYD.

Конкуренция стала еще острее благодаря ценовой войне, которую разожгла Tesla. Американский автопроизводитель начал снижать цены в 2023 году, пообещав пожертвовать маржой в краткосрочной перспективе ради увеличения доли рынка.

Mercedes и BMW выступают в премиальном сегменте рынка, где конкурируют такие автомобили, как Model S и Model X от Tesla. Их немецкий конкурент Volkswagen выбрал другую стратегию — выпускать автомобили с разнообразными ценами, захватывая различные сегменты рынка. Всего планируется одиннадцать новых полностью электрических моделей до 2027 года.