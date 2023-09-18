FurMark Version 2.0 — первое за 16 лет обновление известного стресс-теста для видеокарт

FurMark, некогда популярный инструмент для ПК-энтузиастов, официально описывается как легкий, но интенсивный стресс-тест для графических процессоров видеокарт. FurMark также выдает оценку в конце своего цикла для возможности сравнения производительности видеочипов.

Бенчмарк и стресс-тест до сих пор актуален, несмотря на последнюю дату крупного обновления — 2007 год, передает Tom’s Hardware. Сейчас нас ждет переход от версии 1.X к версии 2.X, первого крупного обновления за 16 лет.

Обновление должно принести большие изменения интерфейса, которые были замечены в бета-версии FurMark Version 2.0. Новой его частью станет диаграмма температуры/использования GPU, еще одно изменение — переключатель между FurMark (GL) и FurMark (VK), которые используют API OpenGL и Vulkan соответственно.