200 км за 5 минут. Новый стандарт быстрой зарядки для автомобилей CHAdeMO 3.0 обеспечивает пиковую мощность до 500 кВт





Когда речь заходит о технологиях быстрой зарядки для электромобилей, первой на ум приходит Tesla с фирменной сетью быстрых зарядок Supercharger V3 — в актуальном третьем поколении технология обеспечивать пиковую зарядную мощность до 250 кВт. И хотя до такого разнообразия технологий, как на рынке смартфонов, еще далеко (и это, безусловно, хорошо) есть открытые альтернативы. Одна из них — протокол стандарта быстрой зарядки CHAdeMO, развиваемый Japan Electric Vehicle Fast Charger Association, который недавно обновился до версии 3.0.

Новая версия стандарта разрабатывалась совместно с Советом электричества Китая (China Electricity Council). Как следствие, CHAdeMO 3.0 совместим с национальным китайским стандартом для зарядки электромобилей GB/T, что создает благоприятные условия для более широкого применения. Кроме того, в организации отметили, что в итоге CHAdeMO 3.0 может быть совместим с Combined Charging Standard (CCS).

Самое главное нововведение — сокращение времени скорости зарядки за счет повышения мощности вплоть до 500 кВт (при максимальной силе тока 600А). Возможность передачи энергии столь высокой мощности делает процесс зарядки электромобиля по времени равноценным процедуре заправки автомобиля с ДВС бензином или дизтопливом. По примерным подсчетам, всего за пять минут на зарядной станции, соответствующей спецификации CHAdeMO 3.0 можно будет зарядить батарею электромобиля настолько, чтобы преодолеть свыше 200 км пути. При этом 10 минут подключения к CHAdeMO 3.0 должно обеспечит полную зарядку среднестатистического электрокара.

Само собой, CHAdeMO 3.0 также устанавливает определенные требования к совместимым зарядным станциям. Станции CHAdeMO нового поколения будут выделяться новым коннектором, кабелем меньшего диаметра с жидкостным охлаждением и отсутствием механизма блокировки.

До конца этого года должна быть запущена сертификационная программа CHAdeMO 3.0. План в том, чтобы сначала опробовать CHAdeMO 3.0 на коммерческом транспорте в начале 2021 года, а затем расширить применение технологии на легковые автомобили.

Источник: greencarreports и CHAdeMO