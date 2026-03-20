В Украине заработал кэшбэк за топливо: с выплатами до 1000 грн/месяц

Катерина Левицкая

С сегодняшнего дня украинцы смогут получить кэшбэк за каждую заправку авто: максимум до 1000 грн в месяц.


Размер кэшбэка зависит от типа топлива:

  • 15% — за дизель;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

Максимальная сумма кэшбэка — до 1000 грн в месяц, а общий лимит программы остается 3 000 грн. Важно: в случае покупки топлива через приложение АЗС кэшбэк не будет начислен.

Если вы уже пользуетесь Национальным кэшбэком, средства будут начислены автоматически при оплате подключенной к программе картой. Новичкам придется открыть соответствующую в банке, подключить ее через «Дію» и в дальнейшем рассчитываться ею на АЗС. Перечень заправок, которые уже присоединились к программе доступен по ссылке.


Как присоединиться к программе кэшбэка за топливо

  • Подключите банковские карты к программе. Как это сделать — подскажет служба поддержки вашего банка.
  • Откройте в своем банке карту Национальный кэшбэк.
  • В «Дії» перейдите в раздел Сервисы — Национальный кэшбэк и подвяжите эту карту, чтобы получать на нее выплаты.
  • Оплачивайте топливо подключенной к программе картой.

Кэшбэк будет начисляться автоматически на следующий день после покупки, а отслеживать начисления можно в соответствующем разделе в приложении «Дія». Средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лекарств, украинских продуктов и книг, а также донатов в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. Ее реализуют Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Минцифрой и сетями АЗС.

