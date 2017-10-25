32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4A подешевел до $150

Компания Xiaomi славится не только тем, что выпускает различную электронику с хорошим соотношением цены и параметров, но и достаточно оперативно снижает цены на новые модели.

Продажи самого доступного в ассортименте 32-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4A начались в конце июля по цене около $180. И вот теперь производитель делает подарок поклонникам и снижает стоимость устройства. Отныне устройство в Китае можно приобрести всего за $150, причем с бесплатной доставкой по материковой части страны.

Напомним, Xiaomi Mi TV 4A выполнен в пластиковом корпусе черного цвета и весит с подставкой 3,9 кг. Устройство оснащается панелью разрешением 1366х768 пикселей и частотой обновления равна 60 Гц. Угол обзора телевизора составляет 178°. Также в оснащение входит SoC с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,5 Гц, и GPU Mali-450 MP3, 1 ГБ ОЗУ и 4 ГБ флэш-памяти, два громкоговорителя мощностью по 5 Вт, два разъема HDMI, RCA, выход S/PDIF и порт USB.

Источник: gizmochina