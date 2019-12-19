4K-монитор LG UltraFine Ergo получил уникальный шарнир, который позволяет повернуть дисплей более чем на 180 градусов
Компания LG расширила модельный ряд мониторов серии UltraFine, выпустив устройство LG UltraFine Ergo. Данная новинка отличается оригинальной подставкой с уникальной конструкцией шарнира, который позволяет поворачивать поверхность дисплея в различных направлениях, в том в том числе назад.
Что касается технических характеристик, то новый монитор LG UltraFine Ergo оснащён 32-дюймовой панелью с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Устройство обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3 и обладает максимальной яркостью 350 нит. Заявлена поддержка FreeSync. Интерфейсы подключения представлены портами USB-C (с возможностью зарядки подключенного ноутбука), DisplayPort, HDMI и два USB-A.
Используемая подставка с необычным шарнирным механизмом обеспечивает возможность регулирования плоскости дисплея в широком диапазоне в зависимости от конкретных задач и индивидуальных предпочтений. Подставка может выдвигать дисплей или располагать его вплотную к стене, регулировать высоту и наклон. Кроме того, дисплей легко можно повернуть таким образом, чтобы демонстрировать изображение людям, сидящим с противоположной стороны стола.
Новый дисплей LG UltraFine Ergo будет демонстрироваться на выставке CES 2020 в начале следующего года. Производитель также привезёт на выставку три новых игровых монитора и сверхширокоформатную изогнутую 38-дюймовую модель с разрешением 3840×1600 точек. Модель 38WN05C поддерживает интерфейс Thunderbolt 3, частоту обновления 144 Гц, DisplayHDR 600 и G-Sync.
Источник: The Verge