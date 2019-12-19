4K-монитор LG UltraFine Ergo получил уникальный шарнир, который позволяет повернуть дисплей более чем на 180 градусов

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Компания LG расширила модельный ряд мониторов серии UltraFine, выпустив устройство LG UltraFine Ergo. Данная новинка отличается оригинальной подставкой с уникальной конструкцией шарнира, который позволяет поворачивать поверхность дисплея в различных направлениях, в том в том числе назад.

Что касается технических характеристик, то новый монитор LG UltraFine Ergo оснащён 32-дюймовой панелью с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Устройство обеспечивает охват 95% цветового пространства DCI-P3 и обладает максимальной яркостью 350 нит. Заявлена поддержка FreeSync. Интерфейсы подключения представлены портами USB-C (с возможностью зарядки подключенного ноутбука), DisplayPort, HDMI и два USB-A.

Используемая подставка с необычным шарнирным механизмом обеспечивает возможность регулирования плоскости дисплея в широком диапазоне в зависимости от конкретных задач и индивидуальных предпочтений. Подставка может выдвигать дисплей или располагать его вплотную к стене, регулировать высоту и наклон. Кроме того, дисплей легко можно повернуть таким образом, чтобы демонстрировать изображение людям, сидящим с противоположной стороны стола.

Новый дисплей LG UltraFine Ergo будет демонстрироваться на выставке CES 2020 в начале следующего года. Производитель также привезёт на выставку три новых игровых монитора и сверхширокоформатную изогнутую 38-дюймовую модель с разрешением 3840×1600 точек. Модель 38WN05C поддерживает интерфейс Thunderbolt 3, частоту обновления 144 Гц, DisplayHDR 600 и G-Sync.

Источник: The Verge