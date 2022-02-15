50 RAW кадров в секунду и цена $2200: анонсировала флагманская камера OM System OM-1 эры пост-Olympus

Компания OM Digital Solutions, которая в прошлом году выкупила бизнес Olympus по выпуску фотокамер, представила свою первую с тех пор беззеркальную камеру под названием OM-1. Новинка приурочена к 50-летию выхода оригинальной плёночной зеркальной камеры OM. На камере всё ещё красуется шильдик Olympus, но, вероятно, это последняя топовая камера, выходящая под этим брендом.

Камера OM System OM-1 оснащена новым датчиком и технологией, которые в совокупности призваны обеспечить большой скачок в производительности по сравнению с последними флагманскими моделями Olympus. Устройство содержит 20,4-мегапиксельный сенсор Live MOS формата Micro Four Thirds с задней подсветкой и «четырехпиксельной» системой автофокусировки.

Благодаря более быстрому считыванию данных и обновлённому процессору TruePic X камера может снимать фотографии в формате RAW со скоростью до 50 кадров в секунду в режиме электронного затвора с включённой фазовой автофокусировкой (с поддерживаемыми объективами серии PRO) или 120 кадров в секунду с заблокированной автофокусировкой. При использовании механического затвора скорость съёмки снижается до 10 кадров в секунду. При этом продолжительность серийной съёмки в режиме механического затвора составляет 139 RAW кадров, а в беззвучном режиме (с электронным затвором) – 96 RAW кадров. Вероятно, эти ограничения вызваны использованием двух слотов для карт памяти SD UHS-II, а не более скоростных решений CFexpress.

Камера OM System OM-1 поддерживает режим High Res Shot и позволяет снимать 50-мегапиксельные изображения с рук за 5 секунд или 80-мегапиксельные изображения со штатива. Также заявлена поддержка режимов Live ND для имитации длинных выдержек, HDR и Focus Stacking для обеспечения большой глубины резкости. Дополнительно улучшена работа алгоритмов автофокуса и появилась новая функция отслеживания объекта, которая полностью отделена от обнаружения лица и глаз.

Новинка позволяет записывать видео в разрешении 4K (UHD или DCI) с частотой до 60 кадров в секунду в форматах 8-бит H.264 или 10-бит H.265 (1080p – до 240 кадров в секунду). Для формата H.265 доступны режимы OM-Log и HLG. И ещё камера может выводить 12-битное видео Apple ProRes RAW с частотой до 60 кадров в секунду на внешние рекордеры Atomos Ninja V или Ninja V+.

Среди прочих характеристик камеры OM-1 упоминаются встроенная система стабилизации изображения, которая обеспечивает компенсацию в пределах 8 ступеней экспозиции с поддерживаемыми объективами (до 7 ступеней – без поддерживаемых объективов). Также устройство получило электронный видоискатель с разрешением 5,76 млн точек и частотой обновления 120 Гц, вращающийся дисплей с разрешением 1,62 млн точек и корпус, обеспечивающий защиту по стандарту IP53. Аккумулятор позволяет снимать 520 фотографий или записывать видео на протяжении 90 минут.

Новая камера OM System OM-1 уже доступна для предварительного заказа по цене $2200, а фактические поставки начнутся в марте.

Источник: Engadget