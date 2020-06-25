Olympus продаёт свой бизнес по выпуску камер





Ранее компания Olympus неоднократно опровергала слухи о возможном выходе из бизнеса по выпуску камер. Но в конечном итоге она официально анонсировала продажу данного направления бизнеса компании Japan Industrial Partners (JIP). Это та же компания, которая выкупила подразделение по выпуску компьютеров Sony VAIO. Сумма сделки не уточняется.

Olympus заявила, что она улучшила структуру расходов, сосредоточилась на высокоприбыльных камерах и объективах, а также предприняла другие шаги, чтобы «справиться с чрезвычайно требовательным рынком цифровых камер». Однако, несмотря на эти усилия, компания «фиксировала операционные убытки в течение 3 последовательных финансовых лет вплоть до периода, закончившегося в марте 2020 года». Теперь Olympus сосредоточится на своих более крупных сегментах бизнеса, таких как поставка оборудования для обработки изображений промышленного и медицинского назначения.

Пока непонятно, как эти трансформации скажутся на существующих владельцах беззеркальных камер Olympus, таких как флагман O-MD E-M1 Mark III. JIP планирует рационализировать бизнес камер (как это было с VAIO), чтобы сделать его «более компактным, эффективным и гибким». JIP также продолжит продавать существующие модели камер и займётся разработкой новых устройств. Эти сведения озвучены компанией Olympus, а не JIP. Новый владелец пока не огласил своих дальнейших планов по развитию или изменению купленного подразделения Olympus. Можно лишь предположить, что если компания планирует и далее выпускать камеры, то она, вероятно, продолжит оказывать поддержку и существующих продуктов. Однако отметим, с компьютерным бизнесом VAIO компании не удалось достичь масштабных успехов.

Источник: Engadget