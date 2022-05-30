«60-70 грн за литр — нереальны для экономики». Эксперты прогнозируют снижение цен на дизель и бензин

Дефицит топлива в Украине — одна из самых острых проблем, затрагивающих почти все сферы человеческой жизни. Несмотря на отмену в начале мая правительством регулирования цен на рынке и помощь от партнеров километровые очереди в АЗС не исчезают, а некоторые заправки повысили стоимость топлива до 60-70 гривен. Сайт LB.ua опросил несколько экспертов рынка топлива те подтвердили очевидное: если коротко, надеяться на мгновенную ликвидацию дефицита не стоит, однако вскоре цены могут пойти вниз.

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Почему возник дефицит

Как уже отмечалось в предыдущих новостях, основная причина дефицита топлива в Украине — уничтожение врагом части инфраструктуры, в том числе остановка Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, с начала активной войны Украина потеряла почти весь импорт топлива, поступающего из россии, беларуси и моря.

«Случилось, что 100% наших источников топлива разбомблены и нужно с нуля все начинать. Правительство пыталось обезопасить людей от подорожания топлива и снизило налоги. Это действительно снизило стоимость на 10-12 грн на литре. Но после этого разбомбили Кременчугский НПЗ. И нас лишили 80% рынка бензина. После начала войны на него приходилось большее количество бензина», Сергей Куюн, директор консалтинговой компании «А-95»

Почему нельзя оперативно перестроить логистику и наладить поставки из Европы

Сергей Куюн и операторы рынка АЗС называют две основные проблемы с импортом топлива из Европы — диверсификация рынков закупки и отладка логистических цепочек. Во-первых, у европейских стран нет излишка продукта и мощностей, чтобы поставлять в Украину. Во-вторых, банально не хватает цистерн, бензовозов, нефтебаз для хранения и т.д.

«Проблема не только в том, где купить топливо(часть законтрактованного нами топливо уже есть в портах), проблема в том, как его привезти (это вопрос и количества вагон-цистерн, и бензовозов, и нефтебаз для хранения, ведь часть этой инфраструктуры просто разрушена) . Поэтому пока не будут отлажены цепочки поставок и не расширится география закупок на рынке, будут наблюдаться перебои со снабжением», пресс-служба АЗС «ОККО».

В правительстве тоже указывают аналогичную причину и признают, что фактические перебои с топливом у нас начались после того, как россияне разрушили Кременчугский завод. После того как начала восстанавливаться экономическая активность потребления быстро пошла вверх. Кроме того, из-за войны социальная мобильность в стране очень высока — масса людей перемещается по государству, что создает дополнительное давление. Административное регулирование — фиксированная правительством цена — только усугубило ситуацию, поскольку значительная часть розничных сетей фактически не импортировала топливо в апреле.

Текущая потребность в топливе

До войны украинцы потребляли в среднем 950 тысяч тонн топлива ежемесячно (600 тыс. тонн дизеля, 200 тыс. тонн бензинов и 150 тыс. тонн сжиженного газа). Сейчас ежемесячно рынок требует около 500 тысяч тонн топливо (300 тыс. тонн дизеля, 150 тыс. тонн бензинов и 50 тыс. тонн газа – это данные за апрель). При этом образовалась «дыра» в объеме около 200 тысяч тонн.

Текущая ситуация на рынке

В Минэкономики пока указывают, что объемы завоза топлива сейчас растут — а дизелю, отмечают в ведомстве, поступает даже несколько больше, чем потребляется. В то же время есть проблемы с определенными видами топлива.

«Сегодня к нам заходит примерно на 20% больше дизеля, чем потребляется. Если взять в общей сложности по месяцу, то мы примерно выходим в баланс и завозим дизеля столько, сколько потребляем. Бензина заходит существенно меньше потребностей потребления. И здесь мы рассчитываем на помощь наших европейских партнеров», Минэкономики

По оценкам другого эксперта рынка — Александра Сиренко, сейчас АЗС можно условно разделить на три категории:

примерно треть участников рынка вообще не работают или продают только сжиженный газ;

2,5-3 тысячи АЗС продают по 52 и 58 гривен за литр;

те, кто не имеет возможности уехать за границу, покупают топливо по 60-70 гривен на оптовом рынке и продают по 65-75 гривен.

Что дальше – прогноз

Эксперты отмечают, что пока прошло недостаточно времени, чтобы ощутить эффект от отмены государственного регулирования. В то же время, они уверены, что уступки правительству в вопросе цены и имеющийся спрос должны поощрить трейдеров везти больше топлива.

По словам Сиренко, сейчас на бензовозе (около 30 тыс. литров) можно заработать до полумиллиона гривен именно прибыли. Это при входной цене 40 грн за литр и продаже по 58 грн/литр. То, что компании зарабатывали через месяц, сейчас могут заработать через несколько дней.

«Для определенных видов топливо сейчас снабжение бензовозами достигает 40%. Раньше такого не было. Это новое, рынок меняется, и мы почти заново настраиваем схемы поставок, потому что раньше бензовоз ездил в заправку 100 км, сейчас – 500 км. Этот бензовоз через пистолет на заправках в Киеве через 6 часов продается. Александр Сиренко эксперт рынка топлива

Также эксперты с оптимизмом смотрят в будущее, ожидая постепенного снижения цен на топливо. По мнению эксперта Геннадия Кобаля, нынешние цены – 60-70 грн за литр – нереальны для экономики.

«Да, его могут покупать люди, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. И бизнес, экономика не будет работать при цене на бензин 70 грн. Это же автоматически удорожает в два раза все, что связано с перевозками», Геннадий Кобаль, эксперт рынка топлива

По мнению Кобаля, если курс гривны будет стабильным, после удовлетворения ажиотажного спроса на топливо цена на него начнет снижаться. С ним согласен Сергей Куюн и добавляет, что поставки могут превысить спрос уже на следующей неделе.