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На онлайн-карте ЛУН теперь можно контролировать цены на топливо и видеть отзывы о его наличии

На онлайн-карте ЛУН теперь можно контролировать цены на топливо и видеть отзывы о его наличии

Команда карты «ЛУН Мисто» в очередной раз обновила сервис теперь там можно проверить не только наличие топлива, но и отслеживать цены на него. Кроме того, пользователи могут оставлять отзывы об актуальности информации на карте, которые помогут сориентироваться, действительно ли на заправке бензин.

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Мониторинг цен

Команда «ЛУН Мисто» объединила усилия с командой экспертов по топливу Consulting Group A-95 и начала выводить на свою Полезную карту цены, чтобы пользователям было легче контролировать цены горючего на заправках страны.

Данные по ценам обновляются ежедневно, для каждой сети и каждой области отдельно. Информация доступна об А-92, А-95, А-95+, ДП и Газ. Сейчас на специальном слое заправок 10 сетей — Avantage7, Авиас, Укрнафта, Chipo, KLO, OKKO, Shell, SOCAR, UPG, WOG.

Мониторинг наличия

Еще одно заметное обновление сервиса раздел «Люди кажуть». Теперь в карточках каждой АЗС можно оставить/посмотреть отзывы пользователей о наличии бензина и дизеля. Оставить отзыв можно, нажав кнопку «Напишіть чи є пальне». Просмотреть имеющиеся отзывы — нажать на иконку АЗС.

О сложной ситуации с горючим мы уже рассказывали неоднократно недавно Польша согласилась предоставить Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов, чтобы помочь нашей стране преодолеть острый дефицит горючего. Стоит признать, что в последние дни ситуация с наличием горючего действительно несколько улучшилась, но цены существенно выросли.

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Полезная карта «ЛУН Мисто» была запущена в марте 2022, чтобы помочь украинцам найти аптеки, заправки, супермаркеты, работающие во время войны. В конце апреля разработчики  нанесли на карту отдельный слой Дерусификация с улицами, которые недавно переименовали из-за русских названий. Кроме того, со вчерашнего дня там также появился Шар Строительство жилья — информирует о возобновивших строительство жилых комплексах.


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