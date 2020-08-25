«Нова пошта» запустила сервис онлайн-покупок «Сейф-сервис», который помогает защитить от мошенников отправителей и получателей





Нова пошта запустила услугу для совершения безопасных онлайн-сделок между продавцами и покупателями «Сейф-сервис». Он дает дополнительные гарантии при осуществлении покупок, если оплата предполагает перечисление с карты на карту. Новый сервис помогает защитить от мошенников как отправителя, так и получателя.

При использовании «Сейф-сервис», сделка осуществляется через мобильное приложение или бизнес-кабинет сайта «Новой пошты». Нужная сумма для оплаты товара не уходит сразу на счет продавца, а резервируется. Только после этого продавец отправляет посылку. Как только покупатель ее осмотрел и забрал, средства перечисляются продавцу на карту. Если покупка не подошла – она уезжает обратно к продавцу, а деньги за товар возвращаются покупателю.

Таким образом покупатель имеет возможность осмотреть посылку перед покупкой, избегает рисков с предоплатой за товар на карту неизвестным продавцам и получает дополнительную защиту от мошенников. А продавец же может смело отправлять посылку и быть уверенным, что получит деньги, а в случае ее возврата – ему не придется оплачивать доставку. При этом данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными.

Посылка, оформленная с «Сейф-сервисом», может находиться в отделении 5 дней, потом она автоматически будет возвращена отправителю. Сервис для продавцов – бесплатный, а покупатель оплачивает комиссию за денежный перевод в размере 10 гривен в тестовый период (тариф действует до 12 октября 2020 года), независимо от стоимости товара, и доставку. Работу сервиса обеспечивает финансовая компания Пост Финанс, которая является частью группы компаний «Нова Пошта».

«Мы хотим обеспечить нашим клиентам защищенность в онлайн-покупках. Продавцы не всегда готовы отправить товар без гарантий оплаты, а покупатель не всегда готов перечислить предоплату на банковскую карту, особенно, если покупает у этого продавца впервые. Всем сторонам хочется иметь дополнительную гарантию. И это — «Сейф-сервис» — прокомментировал Андрей Кривошапко, СЕО компании Пост Финанс.

Новый сервис работает следующим образом:

При создании экспресс-накладной в мобильном приложении или бизнес-кабинете, продавцу нужно выбрать в разделе «Дополнительные услуги» — «Сейф-сервис»

После того как покупатель подтвердит свои намерения и введет данные банковской карты, соответствующая сумма будет зарезервирована.

Продавец получит уведомление об этом, после чего продавец отправляет посылку

Покупатель осматривает товар и принимает решение о покупке. В случае отказа от посылки, стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет

В данный момент сервис доступен в онлайн-каналах «Новой пошты» — мобильном приложении и бизнес-кабинете на сайте.

Источник: Нова Пошта