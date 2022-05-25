6G появится к 2030 году, но её преимущества раскроют не смартфоны — CEO Nokia

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что он ожидает появления связи стандарта 6G на коммерческом рынке примерно в 2030 году. Его прогноз примерно совпадает с ожиданиями Huawei.

Вместе с тем он считает, что к тому времени смартфон перестанет быть самым «распространенным интерфейсом». На вопрос, когда, по его мнению, мир перейдет от использования смартфонов к применению умных очков и других носимых на лице устройств, Лундмарк сказал, что это произойдет до появления 6G.

«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом», — сказал он. «Многие из этих вещей будут встроены непосредственно в наши тела».

Он не уточнил, что именно имел в виду, но некоторые компании, такие как Neuralink Илона Маска, работают над производством электронных устройств, которые можно имплантировать в мозг и использовать для связи с машинами и другими людьми. На более базовом уровне чипы можно имплантировать людям в пальцы и использовать для разблокировки вещей.

Лундмарк также затронул возможности и проблемы, связанные с метавселенной. По его мнению, к 2030 году появится «цифровой двойник всего», но потребует «огромных вычислительных ресурсов». ПО его словам, для передачи данных, которые потребуются для метавселенной, сети должны быть как минимум в 100 или даже в 1000 раз быстрее, чем сегодня.

Источник: cnbc