Шведская компания ABB объявила о начале коммерческого производства сверхскоростной зарядной станции для электромобилей Terra 360. Максимальная мощность модели составляет 360 кВт, что позволяет полностью заряжать батарею среднестатистического электромобиля за 15 минут и добавлять 100 км пробега всего за 3 минуты.

Благодаря модульной конструкции силовых блоков и динамическому распределению мощности одна станция ABB Terra 360 может одновременно заряжать четыре электромобиля, при этом среднее время зарядки вырастет только до 30-40 минут — за это время водитель сможет посетить торговый центр или не спеша перекусить. Благодаря своим характеристикам данная станция также может использоваться бизнес-клиентами с автопарком из электромобилей (доставка, такси, каршеринг).

Каждая зарядка оснащается LED-индикацией режимов работы, а также экраном с отображением текущей мощности заряда, состоянии аккумулятора (SoC) и временем до конца зарядки. Опционально в станцию можно установить 27-дюймовый дисплей для воспроизведения рекламы и другой полезной информации.

Производитель начнет поставки зарядных станций ABB Terra 360 на рынки Европы уже в конце 2021 года, при этом в США, Латинскую Америку и Азию новинка доберется в 2022 году. В компании отметили, что вышли на рынок электротранспорта еще в 2010 году и на сегодняшний день продали 460 тыс. зарядных устройств для электромобилей на 88 мировых рынках, включая 21 тыс. скоростных зарядных станций постоянного тока (в том числе для партнерских сетей IONITY и Electrify America) и 440 тыс. станций переменного тока.

Источник: InsideEV’s