Абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы

Мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах без дополнительной платы. Для того чтобы принять участие в акции и получать входящие звонки бесплатно в роуминге, абонентам необходимо просто пополнить свой пакет услуг.
Акция действует по 31 мая в следующих странах:
- Бельгия,
- Эстония,
- Испания,
- Латвия,
- Литва,
- Люксембург,
- Молдова,
- Польша,
- Румыния,
- Словакия,
- Франция,
- Швеция.
Напомним, что до конца мая абоненты lifecell в рамках акции «Гигабайты без границ» могут использовать входящие в пакет услуг тарифные гигабайты не только в Украине, но и находясь за рубежом в 31 стране мира без дополнительной платы.