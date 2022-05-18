Абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы

Мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах без дополнительной платы. Для того чтобы принять участие в акции и получать входящие звонки бесплатно в роуминге, абонентам необходимо просто пополнить свой пакет услуг.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Акция действует по 31 мая в следующих странах:

Бельгия,

Эстония,

Испания,

Латвия,

Литва,

Люксембург,

Молдова,

Польша,

Румыния,

Словакия,

Франция,

Швеция.

Напомним, что до конца мая абоненты lifecell в рамках акции «Гигабайты без границ» могут использовать входящие в пакет услуг тарифные гигабайты не только в Украине, но и находясь за рубежом в 31 стране мира без дополнительной платы.