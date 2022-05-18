Новости

Абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы

Абоненты lifecell могут принимать входящие звонки в 12 странах Европы без дополнительной платы

Мобильный оператор lifecell запускает акцию, в рамках которой абоненты смогут принимать входящие звонки в 12 странах без дополнительной платы. Для того чтобы принять участие в акции и получать входящие звонки бесплатно в роуминге, абонентам необходимо просто пополнить свой пакет услуг.

Помогаем

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Акция действует по 31 мая в следующих странах:

  • Бельгия,
  • Эстония,
  • Испания,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Люксембург,
  • Молдова,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Франция,
  • Швеция.

Напомним, что до конца мая абоненты lifecell в рамках акции «Гигабайты без границ» могут использовать входящие в пакет услуг тарифные гигабайты не только в Украине, но и находясь за рубежом в 31 стране мира без дополнительной платы.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить