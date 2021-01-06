Acer обновил игровой ноутбук NITRO 5, оснастив его пока еще не представленными 35-ваттными CPU Intel Tiger Lake-H

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Acer анонсировал очередное обновление «народного» игрового ноутбука NITRO 5 — новое поколение сохранило прежний дизайн, но перешло на рельсы Tiger Lake-H35. Что интересно, Intel пока официально не анонсировала 35-ваттных сородичей уже хорошознакомых нам процессоров Tiger Lake-U (мобильные CPU, открывшие 11-е поколение Core вышли в сентябре 2020-го) — онлайн-мероприятие Intel в рамках CES 2021 пройдет 11 января.

Acer NITRO 5 будет существовать в двух модификациях — AN515-56-72KT и AN515-56-57YH. Основой первого выступает более производительный Core i7-11370H, а второго — Core i5-11300H. Предположительно, оба чипа будучи четырехъядерными, но Core i7-11370H сможет работать на более высоких частотах. Вместе с четырехъядерными моделями с TDP 35 Вт в рамках линейки Tiger Lake-H также ожидаются 45-ваттные восьмиядерные CPU c 24 МБ кэша L3 для флагманских игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Еще одно различие между модификациями кроется в объеме ОЗУ — 8 или 16 ГБ.

В остальном же они полностью одинаковы: экран IPS диагональю 15,6 дюйма характеризуется разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц (опционально — 144 Гц), графика — встроенный GPU Iris Xe на архитектуре Xe-LP + NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, для хранения данных есть NVMe-накопитель на 512 ГБ, емкость аккумулятора — 57 Вт·ч. Также в оснащении можно отметить беспроводный модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.

Увы, подробностей о цене и сроках доступности Acer NITRO 5 модельного ряда 2021 года пока нет.