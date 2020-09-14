Официально: на подходе 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) c 24 МБ кэша L3 для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций

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После череды слухов и утечек Intel впервые публично упомянула готовящиеся к выходу высокопроизводительные 8-ядерные мобильные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. Корпоративный вице-президент Intel Client Computing Group Бойд Фелпс в своем блоге на Medium раскрыл некоторые особенности грядущих чипов.

13 августа Intel официально анонсировала мобильные процессоры Core 11-го поколения — они выделяются новой x86-архитектурой Willow Cove, улучшенной графикой Xe-LP и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin, обеспечивая заметный прирост быстродействия и ряд улучшений по сравнению с Core 10-го поколения (Ice Lake), включая поддержку памяти LPDDR4X-4266, Thunderbolt 4, PCI Express 4.0 и прочее. На онлайн-презентации 2 сентября Intel представила стартовую линейку Core 11-го поколения, в которую вошли энергоэффективные двух- и четырехъядерные модели с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков.

Однако еще до премьеры энергоэффективных Tiger Lake-U в утечках фигурировали также высокопроизводительные 45-ваттные Tiger Lake-H для игровых лэптопов и мобильных рабочих станций, которым приписывали уже до восьми ядер Willow Cove и вдвое больше кэш-памяти третьего уровня. И вот сейчас эти сведения подтвердились.

Как видим, старшие высокопроизводительные чипы Tiger Lake-H действительно получат до восьми процессорных ядер Willow Cove с поддержкой технологии многопоточной обработки данных Hyper-Threading, работающий на более высоких частотах, и 24 МБ кэш-памяти уровня L3 (3 МБ на каждое ядро).

Tiger Lake-H станут первыми 10-нанометровыми CPU Intel высокопроизводительных ноутбуков (игровых и рабочих станций), так как прошлое поколение Ice Lake представлено только линейками Ice Lake-U и Y.

Выход высокопроизводительных Tiger Lake-H ожидается в начале 2021 года. Здесь важно понимать, что к моменту выхода Tiger Lake-H на рынок, AMD, скорее всего, уже выпустит Ryzen 5000H (Cezanne) на новой архитектуре Zen 3, с которыми и предстоит конкурировать будущим 8-ядерным моделям Core 11-го поколения.

Источник: Medium и Videocardz