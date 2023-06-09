Acer поставляет компьютеры в россию несмотря на заявление о приостановке бизнеса – Reuters

Тайваньская компания Acer поставила в россию компьютерного оборудования на сумму не менее $70,4 млн в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года – после того, как объявила о приостановке бизнеса в стране. Об этом говорят таможенные данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

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Документы показывают, что оборудование производства Acer поставлялось в россию через 100% дочернюю компанию Acer, зарегистрированную в Швейцарии, и через ряд служб доставки по заказу этой компании. Поскольку поставки были сделаны за пределы Тайваня, они формально не нарушали санкций Тайбэя относительно россии. Они также не содержали предметов, на экспорт которых на момент вывоза действовал режим санкций Швейцарии, аналогичный действующему в Европейском Союзе.

Но в заявлении от 8 апреля прошлого года компания заявила: «В связи с последними событиями Acer приняла решение приостановить свой бизнес в россии». Отвечая на вопрос о последующем экспорте в россию через швейцарскую дочернюю компанию Acer Sales International SA, тайваньская компания Acer заявила, что «строго придерживается международных правил и торгового законодательства в отношении экспорта в россию».

В компании уточнили, что дочерняя компания не поставляла ноутбуки или настольные компьютеры в Россию с 8 апреля прошлого года – поставки включали «ограниченное количество дисплеев и аксессуаров для повседневного использования гражданскими лицами, обеспечивая при этом соблюдение международных санкций». Acer не сообщила, почему продолжает поставлять свои товары в россию, несмотря на объявление о приостановке своей деятельности в стране.

В то же время источник Reuters, знакомый с деталями поставок, на условиях анонимности сообщил, что продукция Acer, включая мониторы для ПК и ноутбуки, продолжала поставляться в россию после апреля 2022 года.

Швейцарские санкции, как и санкции ЕС, допускали экспорт ноутбуков и компьютерных компонентов в Россию до 16 декабря 2022 года. После этой даты поставки запрещенных товаров Acer в россию из Швейцарии не осуществлялись.

Данные российской таможни показывают, что в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в россию было ввезено не менее 744 партий продукции Acer по сравнению с 3735 партиями годом ранее, на общую сумму $244,3 млн. Российское подразделение Acer в ответ на вопросы заявило, что ничего не изменилось с момента заявления в апреле 2022 года.