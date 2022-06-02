рф и беларусь больше не получат новейшие процессоры Тайваня — только с тактовой частотой ниже 25 МГц и производительностью до 5 ГФлопс

Отныне российские и белорусские предприятия смогут покупать у тайваньских компаний процессоры исключительно с тактовой частотой ниже 25 МГц и производительностью до 5 ГФлопс. То есть и речи не идет о современной технике, включая микроконтроллеры для более-менее сложных устройств. Об этом сообщило издание DigiTimes.

Это касается микросхем:

с производительностью 5 ГФлопс. Для сравнения, PlayStation 2 от Sony, выпущенная в 2000 году, имела пиковую производительность около 6,2 FP32 ГФлопс;

частотой работы 25 МГц или выше;

шириной ALU более 32 бит;

внешним соединением со скоростью передачи данных 2,5 МБ/с и выше;

с более чем 144 контактам;

с базовым временем задержки распространения менее 0,4 нс.

Помимо невозможности покупать чипы у тайваньских компаний, российские организации не смогут получить какое-либо оборудование для производства чипов с Тайваня, включая сканеры, сканирующие электронные микроскопы и другие типы полупроводниковых инструментов, которые можно использовать для местного производства чипов или провести реверс-инжиниринг (на что россия возлагает большие надежды).

Ведущие тайваньские компании одними из первых прекратили сотрудничество с россией после того, как в конце февраля та напала на Украину. На этой неделе Министерство экономики Тайваня (MOEA) официально опубликовало свой список высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в россию и беларусь. Это все виды высокотехнологичных устройств тайваньского производства, а также инструменты, используемые для изготовления чипов. Товары, запрещенные к вывозу в страну-агрессора и ее союзника, подпадают под действие категорий 3–9 Вассенаарских договоренностей, которые охватывают электронику, компьютеры, телекоммуникации, датчики, лазеры, навигационное оборудование, морскую технику, навигацию, авионику, реактивные двигатели и ряд других товаров. Это соглашение принято 42 государствами в середине 1990-х годов.

Интересно, что МЦСТ, разработчик процессоров «Эльбрус», ведет переговоры с российским производителем микросхем «Микрон» о производстве процессоров внутри страны. При этом чип «Эльбрус » был изготовлен тайваньской TSMC по 16-нм техпроцессу компании. А самая продвинутая технология «Микрона» — 90 нм.

Кроме того, без запасных инструментов и/или запчастей только время покажет, сможет ли производитель чипов начать крупносерийное производство процессоров, используя свой 90-нм узел.