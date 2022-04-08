Acer приостанавливает бизнес в рф — вместо войны и геноцида в Украине тайваньская компания использовала формулировки «конфликт» и «недавние события»

Компания Acer выпустила отчет о выручке за первый квартал 2022 года, где мельком упомянула санкции против россии и «приостановку бизнеса» со страной-агрессором.

В самом начале отчета тайваньский производитель сообщил о своей консолидированной выручке за март в размере 30,31 млрд тайваньских долларов, что на 32,3% больше, чем в предыдущем месяце. Предварительная консолидированная выручка за первый квартал достигла 78,37 млрд тайваньских долларов. Дочерние компании Acer также отчитались о доходах, которые за первый квартал в целом выросли на 37,1% в годовом исчислении.

После цифр Acer заявила, что соблюдает законы и правила международной торговли, и внимательно следит за «конфликтом между россией и Украиной». А в связи с «последними событиями» компания приостанавливает деятельность в россии.

«Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее».

Не упоминая украинский офис отдельно, в Acer добавляют, что особое внимание уделяют безопасности всех своих сотрудников, в том числе их семьям, которые пострадали от «текущей ситуации».