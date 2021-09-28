



Комиссия США по соблюдению равноправия при трудоустройстве (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) и Activision Blizzard урегулировали судебный процесс по делу широко распространённых сексуальных домогательств и дискриминации в игровой компании.

Эта информация последовала за иском EEOC, поданным в понедельник в суд Калифорнии. Он основан на результатах 3-летнего расследования и сотрудничестве с издателем игр. В рамках мирового соглашения Activision Blizzard создаст фонд в размере $18 млн для выплаты компенсаций сотрудникам, требующим возмещения ущерба.

На прошлой неделе ресурс The Wall Street Journal сообщал, что Activision Blizzard ведёт переговоры об урегулировании с EEOC, а сама компания сделала заявление, в котором говорится, что она «активно участвует в продолжающихся обсуждениях с EEOC». В своей жалобе EEOC сообщает, что уведомила компанию о своих выводах 15 июня, а само расследование началось в сентябре 2018 года. Затем ведомство провело «обширные согласовательные обсуждения» с Activision Blizzard. Помимо создания фонда для возмещения ущерба, компания соглашается прекратить любую дискриминационную практику (позиция, которую Activision Blizzard придерживалась в своих прошлых заявлениях), нанять консультанта для обеспечения соблюдения требований, усовершенствовать процессы обучения и проверки эффективности, чтобы предотвратить будущие правонарушения, а также обязуется предоставлять сведения для будущих проверок EEOC.

«Мы продолжим проявлять бдительность в нашей приверженности искоренению домогательств и дискриминации на рабочем месте. Мы благодарим EEOC за её конструктивное участие, поскольку мы работаем над выполнением наших обязательств по искоренению ненадлежащего поведения на рабочем месте», — сказал генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик.

Все невостребованные средства из фонда пойдут в некоммерческие организации, которые сосредоточены на «продвижении женщин в секторах видеоигр и технологий» или повышении осведомлённости о гендерных качествах, или на будущие инвестиции в разнообразие и инклюзивность.

Отметим, жалоба EEOC была лишь одной из нескольких юридических баталий Activision Blizzard. Против компании также подали иски Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильём Калифорнии, инвесторы компании и Кампания по организации цифровых сотрудников. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит собственное расследование в отношении компании.

Источник: The Verge