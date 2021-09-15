На Activision Blizzard снова подали в суд, на этот раз за нарушения в сфере трудоустройства

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Кампания по организации цифровых сотрудников (Campaign to Organize Digital Employees или CODE-CWA) подала в суд на Activision Blizzard за недобросовестную трудовую политику.

В этом иске, поданном в Национальное управление по трудовым отношениям (NLRB), утверждается, что Activision Blizzard использовала тактику запугивания и принуждения сотрудников. Это было своеобразным ответом компании на попытки сотрудников бороться за возможность открыто обсуждать несоответствие в оплате труда, а также на стремление положить конец принудительному арбитражу. Организация CODE-CWA, занимающаяся правами и трудоустройством цифровых работников, подала иск от имени группы сотрудников Activision Blizzard под названием A Better ABK. Они стремятся улучшить условий труда в компании.

Напомним, в июле штат Калифорния подал в суд на Activision Blizzard за создание культуры «постоянных сексуальных домогательств». Вскоре после этого сотрудники Blizzard устроили забастовку, которая привлекла внимание всей страны. Группа A Better ABK была создана примерно во время забастовки, но отражает длительную и непрекращающуюся борьбу сотрудников издателя.

Группа A Better ABK опубликовала список требований, среди которых значится «отменить обязательные арбитражные условия во всех контрактах с сотрудниками, как текущих, так и будущих». В новом иске, поданном 10 сентября, Activision Blizzard обвиняется в «принудительном» поведении, которое подрывает попытки A Better ABK добиться указанных изменений.

«Если NLRB вынесет решение в нашу пользу, решение будет иметь обратную силу, и мы создадим прецедент, согласно которому ни один рабочий в США не может быть запуган разговорами о принудительном арбитраже», — пишет представитель Better ABK в сервисе микроблогов Twitter.

Activision Blizzard пока не прокомментировала данный иск.

Источник: The Verge