Калифорния подала в суд на Activision Blizzard из-за культуры «постоянных сексуальных домогательств» и половой дискриминации





Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии (DFEH) подал иск против Activision Blizzard. В иске утверждается, что разработчик игр Blizzard Entertainment и её владелец Activision Blizzard создали культуру «постоянных сексуальных домогательств» и дискриминации по половому признаку. Также отмечается, что руководители компаний были осведомлены и/или вовлечены в эти нарушения. За несколько часов, прошедших после объявления информации об иске, как минимум пять женщин уже выступили в социальных сетях с подтверждением этих обвинений.

В иске перечисляются факты сексуальных домогательств и дискриминации. Утверждается, что сотрудники-мужчины часто употребляли алкогольные напитки или приходили на работу с похмелья и подвергали сотрудников-женщин сексуальным домогательствам без каких-либо последствий. Также сотрудники-мужчины могли играть в видеоигры во время работы, подшучивать над своими сексуальными контактами, открыто обсуждать женские тела и шутить об изнасилованиях.

Кроме того, женщины становились объектами многочисленных сексуальных комментариев и уговоров, нежелательных физических прикосновений и других форм домогательств. Одна из сотрудниц отметила, что случайные сотрудники-мужчины подходили к ней на рабочем месте и комментировали ее грудь. Сотрудники-женщины, работающие в команде World of Warcraft, отметили, что сотрудники-мужчины и руководители могли к ним приставать, делать уничижительные комментарии по поводу изнасилования и иным образом проявлять унижающее поведение. О таком поведении было известно руководителям и оно поощрялось ими, в том числе руководитель-мужчина, открыто побуждал подчинённого-мужчину «купить» проститутку, чтобы побороть его плохое настроение.

В иске упоминаются следующие руководители компании:

президент Blizzard Дж. Аллен Брак – как осведомлённый о подобном поведении и способствующий этому;

неназванный бывший технический директор Blizzard – он «был замечен прикасающимся к пьяным сотрудникам-женщинам на мероприятиях компании»;

старший креативный директор World of Warcraft Алекс Афрасиаби – во время корпоративного мероприятия Blizz Con он приставал к сотрудницам, говоря им, что хочет жениться на них, пытался поцеловать их и обнимал их. Это было на виду у других сотрудников-мужчин, включая руководителей, которым пришлось вмешаться и оттащить его от сотрудников-женщин. Афрасиаби был широко известен своим приставанием к женщинам в компании.

В иске приводятся и другие факты. Например, утверждается, что одна из сотрудниц покончила жизнь самоубийством после крайних форм сексуальных домогательств. Вместе с тем, в компании отказывали в карьерном росте сотрудникам-женщинам – «менеджер прокомментировал, что они не могут рисковать продвигать её, поскольку она может забеременеть и ей понравится быть мамой». Сотрудниц также отговаривали от жалоб, «поскольку было известно, что сотрудники отдела кадров были близки к предполагаемым домогателям».

В свою очередь Activision Blizzard назвала судебный процесс «безответственным поведением безответственных государственных бюрократов, из-за которого многие из лучших предприятий штата уезжают из Калифорнии». Компания также утверждает, что ценит разнообразие и стремится создавать рабочее место, которое предлагает инклюзивность для всех. Кроме того, при выявлении случаев домогательств компания не закрывает на них глаза:

«В нашей компании, отрасли или любой отрасли нет места сексуальным домогательствам или домогательствам любого рода. Мы серьезно относимся к каждому заявлению и расследуем все претензии. В случаях, связанных с ненадлежащим поведением, были приняты меры для решения проблемы».

Компания также заявляет, что иск Департамента включает «искажённые, а во многих случаях ложные описания прошлого Blizzard». Более того, компания сотрудничала с Департаментом на протяжении всего расследования, предоставляла все необходимые данные и документы. Но после завершения расследования Департамент не провёл с компанией обсуждения, как того требует законодательство. Вместе с тем, компания «внесла существенные изменения в культуру компании и отразила большее разнообразие в наших руководящих командах», а сотрудники проходят «регулярное обучение по борьбе с домогательствами».

Источник: The Verge