Activision «выбила» более $14 млн с разработчика читов для Call of Duty — их скачали 72 000 раз

Activision одержала юридическую победу в деле против немецкого распространителя читов EngineOwning. Окружной судья США Майкл Фицджеральд присудил Activision $14 465 600 компенсации потери прибыли, а также еще $292 912 на оплату услуг адвоката.

EngineOwning предоставляет игрокам доступ к обширной библиотеке чит-программ еще с 2014 года. В библиотеке есть читы для многих игр серии Call of Duty, а также многопользовательских игр EA, таких как Battlefield и Titanfall. Доступ к читам предоставляется на основе подписки.

Сумма нанесенного ущерба в $14,4 млн была определена путем умножения известного количества пользователей мошеннического ПО EngineOwning на заранее определенный штраф за каждое нарушение Закона о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA). Activision требовала от суда присудить EngineOwning лишь минимальную установленную законом компенсацию убытков, которая составила $200. Было перечислено более 72 тыс. случаев, когда игроки использовали читы EngineOwning, в результате чего общая сумма штрафов за нарушение DMCA составила $14 465 600. Activision также имела право на компенсацию $5600 гонорара адвокату плюс дополнительные 2% гонорара за каждые $100 тыс. штрафа, что суммарно составило $292 912.

Activision подала иск еще в 2022 году. В иске утверждалось, что популярность Call of Duty привела к созданию вторичного рынка читов. Таким образом, использование читов приводило к разрушению игрового опыта для игроков, которые не мошенничали, но бросали игру или обращались к конкурирующим продуктам, которые не страдали от читеров. Activision также утверждала, что существование мошеннического программного обеспечения от EngineOwning нанесло ущерб репутации Call of Duty и в конечном итоге лишило Activision миллионов долларов.

Десять ответчиков, включая соучредителей EngineOwning, не явились на слушания, и суд должен решить, как распределить между ними назначенные штрафы.

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Источник: windowscentral