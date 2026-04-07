Битва за ШІ на $100 млрд: OpenAI просить прокурорів перевірити Ілона Маска через "антиконкурентну поведінку"

OpenAI, известная благодаря ChatGPT, перешла в открытый юридический конфликт с Илоном Маском. Компания обратилась к генеральным прокурорам штатов Калифорния и Делавэр с просьбой проверить действия Маска и его партнеров на предмет «ненадлежащего и антиконкурентного поведения» в преддверии судебного процесса, который стартует уже в этом месяце.


Конфликт тянется с 2024 года, когда Маск подал иск против OpenAI, ее CEO Сэма Альтмана и других руководителей. Он обвинил компанию в отклонении от первоначальной миссии — развития ИИ на благо человечества — после перехода к коммерческой модели. Стоит напомнить, что Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году, но оставил ее в 2018-м и позже запустил собственный ИИ-стартап xAI с чатботом Grok.

В ответ OpenAI заявляет, что иск Маска может иметь серьезные последствия. В письме к прокурорам компания указывает, что требования компенсации превышают $100 млрд и могут фактически парализовать ее некоммерческую структуру. Суд уже назначил рассмотрение дела присяжными, оно стартует в апреле в Окленде, штат Калифорния.

Отдельно OpenAI упоминает детали, которые ранее появлялись в судебных документах. В частности, компания утверждает, что Маск пытался привлечь к своему предложению о покупке OpenAI главу Meta Марка Цукерберга, но тот не присоединился к сделке.


Главный стратег OpenAI Джейсон Квон подчеркивает, что такой иск ставит под угрозу ключевую цель компании — сделать общий искусственный интеллект полезным для всего человечества. Он также отмечает, что представление Маска «указывают на то, что ваши офисы не провели тщательного расследования плана OpenAI по рекапитализации и просто положились на обещания относительно будущих действий компании».

Конфликт между OpenAI и Илоном Маском выходит за пределы корпоративного спора. На кону — не только $100 млрд, но и будущее развития общего искусственного интеллекта. Если иск продвинется дальше, это может серьезно повлиять на баланс сил в сфере искусственного интеллекта.

