ADATA выпустила скоростные карты памяти XPG microSDXC для игровых устройств
Компания ADATA сообщила о выпуске своих карт памяти XPG microSDXC с поддержкой высокоскоростного протокола UHS-I U3 Class 10.
Отмечается, что устройства серии XPG созданы для геймеров. Новые карты памяти соответствуют классу скорости Application Performance Class 1 (A1) и достигают скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи до 85 МБ/с. Таким образом, обеспечивается быстрый доступ к играм и медиафайлам. Как отмечает производитель, карты памяти XPG ускорят работу как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и смартфонов, планшетов и VR-устройств.
Новые карты памяти ADATA XPG microSDXC доступны в виде моделей ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.