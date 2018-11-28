ADATA выпустила скоростные карты памяти XPG microSDXC для игровых устройств

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Компания ADATA сообщила о выпуске своих карт памяти XPG microSDXC с поддержкой высокоскоростного протокола UHS-I U3 Class 10.

Отмечается, что устройства серии XPG созданы для геймеров. Новые карты памяти соответствуют классу скорости Application Performance Class 1 (A1) и достигают скорость чтения до 100 МБ/с и скорость записи до 85 МБ/с. Таким образом, обеспечивается быстрый доступ к играм и медиафайлам. Как отмечает производитель, карты памяти XPG ускорят работу как игровых консолей, таких как Nintendo Switch, так и смартфонов, планшетов и VR-устройств.

Новые карты памяти ADATA XPG microSDXC доступны в виде моделей ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.