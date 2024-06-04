Airbus представила концепцию беспилотного стелс-дрона, который будет помогать пилотам-истребителям во время вооруженного воздушного боя. Полномасштабная модель прототипа самолета под названием Wingman будет представлена на международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине на этой неделе.

В отличие от шустрых беспилотников, которые стали вездесущими на поле боя в Украине, Wingman имеет примерно такой же размер, как истребитель. Беспилотник сможет делать все, что может пилотируемый истребитель, но без риска для жизни людей. Это означает, что его можно отправлять на более опасные миссии.

Airbus говорит, что задачи Wingman будут варьироваться от разведки и постановки помех целям до стрельбы по врагам на земле или в воздухе. Хотя дрон будет беспилотным, пилот-человек всегда будет иметь полный контроль над своей машиной-помощником.

Пока еще проект находится на ранней стадии, Airbus предполагает, что Wingman можно будет использовать в паре с немецкими истребителями Eurofighter Typhoon 4-го поколения.

«Военно-воздушные силы Германии заявили о явной потребности в беспилотном летательном аппарате, который бы летал вместе с их пилотируемыми истребителями», — сказал Михаэль Шолхорн, генеральный директор Airbus Defense and Space. «Наша концепция Wingman — это ответ».

Сейчас Европа работает над так называемой боевой системой будущего (Future Combat Air System, FCAS), которая должна заменить современные технологии ПВО. Предложение включает создание новой системы вооружения, истребителя шестого поколения на замену Eurofighter и дистанционно управляемых дронов-носителей. Airbus разрабатывает FCAS вместе с французской Dassault Aviation и испанской Indra Sistemas. Партнеры планируют запустить систему в эксплуатацию к 2045 году.

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Пока Wingman ограничивается кучей красивых 3D-рендеров и демонстрационной моделью — неизвестно, поднимется ли он когда-нибудь в небо. Однако несомненно то, что на поле боя будущего будет меньше людей и больше машин.

Источник: thenextweb