Айтишникам хотят запретить использовать ФОП и упрощенную систему налогообложения

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай сообщил, что украинским айтишникам могут ограничить использование упрощенной системы налогообложения. Такая идея родилась на рабочей группе, где обсуждали налоговый законопроект. Таким образом рассматривали защиту режима «Дія Сити» от перехода IT-специалистов на ФОП третьей группы.

Предлагается запретить IT-специалистам на упрощенной системе налогообложения предоставлять услуги, которые входят в сферу деятельности «Дія Сіті».

«…давайте просто запретим на упрощенке заниматься всеми видами деятельности, которые есть в Дія Сити», — пишет Юрий Гайдай о сути предложения.

Иными словами, все IT-услуги станут недоступными для ФОП и упрощенной системы налогообложения, если соответствующие идеи примут в ВРУ.

По словам Гайдая, эта инициатива неожиданно получила поддержку при обсуждении.

В «Дія City» прокомментировали эту идею и отметили, что не поддерживают указанное предложение. Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк считает, что идея отмены упрощенной системы налогообложения для ФОП не имеет шансов на дальнейшую поддержку.

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Напомним, налоговый законопроект предусматривает повышение военного сбора до 5% для наемных работников, а также уплату 1% военного сбора для ФОП третьей группы и увеличение налогов для первой и второй групп ФОП. ІТ-объединения выступили против этого законопроекта, поскольку он нарушает 25-летние гарантии в отношении условий налогообложения для резидентов «Дія Сити».

Источник: dou