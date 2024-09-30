Министр финансов не поддерживает льготный режим «Дія.Сіті»

В то время как Минцифры активно продвигает проект «Дія.Сіті», Минфин, похоже, собирается вставлять палки в колеса этого велосипеда. По крайней мере, министр финансов Украины Сергей Марченко не поддерживает идею льготных режимов налогообложения, в частности — и «Дія.Сіті»

«Кто-то с 10 000 грн платит все налоги, а кто-то с $5000 или $10 000 не платит налоги, и считает, что это окей и нормально, потому что я — суперинтеллект… У нас есть желание выровнять эту систему», — заявил Сергей Марченко во время проведения мероприятия «Новая страна».

Министр финансов подчеркнул, что позиция Минфина относительно налоговых льгот остается негативной и неизменной. Однако, когда вопрос получает политическую поддержку, он проходит.

«На заседании правительства это живо обсуждалось, и мой голос, к сожалению, был один, который говорил, что это же все-таки о справедливости», — добавил министр.

В то же время он признал, что государство создало эти льготные правила игры, и в будущем это может иметь положительные последствия.

«Пока что нет особых бенефитов для государства от этой системы. Но в будущем потенциально могут быть», — отметил Сергей Марченко.

Напомним, за первые 6 месяцев 2024 года резиденты «Дія.City» направили в украинский бюджет более 8,4 млрд грн. Это почти такая же сумма, как за весь 2023 год.

В то же время ведущие объединения ІТ-отрасли Украины выразили обеспокоенность относительно возможного повышения налогов для резидентов «Дія. City». Это может привести к оттоку инвестиций и релокации бизнеса. Представители отрасли раскритиковали законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение военного сбора до 5%, что нарушает ранее гарантированные условия налогообложения. ВРУ уже поддержала увеличение налогов в первом чтении.

Источник: dev