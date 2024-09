Налоговые изменения для «Дія. City» угрожают ІТ-индустрии Украины — отрасль бьет тревогу

Ведущие объединения ІТ-отрасли Украины выразили обеспокоенность по поводу возможного повышения налогов для резидентов «Дія. City», что может привести к оттоку инвестиций и релокации бизнеса.

Diia City Union, Diia City United, Lviv IT Cluster, Ассоциации IT Ukraine, Kharkiv IT Cluster обнародовали совместное заявление, в котором выразили серьезную обеспокоенность инициативой правительства.

Законопроект №11416-д, который поддержал профильный комитет Верховной Рады, предусматривает увеличение военного сбора до 5%. Это нарушает ранее предоставленные государством гарантии стабильного налогообложения в течение 25 лет для участников «Дія. City». ІТ-сообщество считает, что такие изменения могут подорвать доверие иностранных партнеров к Украине.

Представители отрасли предупреждают о негативных последствиях этой инициативы. Они прогнозируют возможный выход компаний из режима «Дія. City», релокацию бизнеса в другие юрисдикции и снижение конкурентоспособности украинских ІТ-фирм на международном рынке.

«По оценкам экспертов, если налоговые изменения будут введены, это может привести к падению ІТ-отрасли до 30% уже в 2025 году, массовым увольнениям, сокращению количества рабочих мест, ухудшению торгового баланса и уменьшению валютной выручки, налоговых поступлений», — говорится в заявлении.

ІТ-сообщество призывает к безотлагательному диалогу с властью. Они требуют провести встречу с представителями профильных комитетов Верховной Рады, Министерством цифровой трансформации, Министерством экономики, Офисом Президента Украины и другими государственными органами для обсуждения ситуации.

По мнению представителей индустрии, законопроект №11416-д требует существенной доработки. Вместо повышения налогов для прозрачного бизнеса, ІТ-отрасль предлагает сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой. Среди предложений — реформирование налоговой и таможенной системы, улучшение администрирования существующих налогов, борьба с нелегальным оборотом подакцизных товаров и оптимизация государственных расходов.