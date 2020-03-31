AKG N400 – полностью беспроводные наушники с активным шумоподавлением и защитой от воды

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Компания AKG подготовила к выпуску новую модель полностью беспроводных наушников под названием N400. Новинка поддерживает функцию активного шумоподавления и обладает защитой от воды, и при этом на 30% дешевле, чем AirPods Pro.

В наушниках используются динамики диаметром 8,2 мм. Для работы функции активного шумоподавления доступно по два микрофона для каждого наушника. При этом интенсивность шумоподавления можно регулировать через приложение Ambient Aware. Прикосновение к левому наушнику активирует режим TalkThru, благодаря чему пользователь может слышать окружающие звуки. В процессе телефонных разговоров также отсекаются посторонние шумы, что обеспечивает чистую передачу голоса.

Встроенная батарея обеспечивает до 6 часов автономной работы, а при активации активного шумоподавления – до 5 часов. Комплектный зарядный кейс позволяет увеличить автономность на дополнительные 6 часов. Зарядка батареи на протяжении 10 минут позволяет прослушивать музыку целый час. Кейс поддерживает возможность беспроводной зарядки.

Наушники позволяют управлять воспроизведением музыки – переключаться между отдельными композициями и регулировать громкость. Также поддерживается возможность вызова виртуального ассистента Bixby, Siri или Google Assistant. Беспроводные наушники AKG N400 защищены от воздействия воды в соответствии с требованиями стандарта IPX7, они могут пребывать под водой (пресной) на глубине до 1 метра на протяжении 30 минут. Дождь и пот им также не страшны.

Беспроводные наушники AKG N400 уже доступны в продаже на корейском сайте Samsung по цене около $190.

Источник: gsmarena