Alfa Romeo обещает компактный электрокроссовер — к 2022 году





Итало-американский концерн Fiat-Chrysler Automobiles (FCA), как известно, особо не торопиться выпускать электрические автомобили. Все усилия концерна в этом направлении к настоящему моменту сводятся к двум моделям: Chrysler Pacifica (подключаемый гибрид, способный проехать на аккумуляторе около 35 км) и электрическому ситикару Fiat 500e, который вскоре должен получить обновление. Но другие бренды FCA — Dodge, Jeep и Maserati — продолжают дразнить обещаниями и планами, на реализацию которых уйдет еще немало времени. И вот сейчас к ним присоединился Alfa Romeo. Итальянский бренд спортивных автомобилей премиум-класса пообещал гибридный внедорожник в следующем году, а в 2022 году должен выйти полностью электрический компактный внедорожник, которому предстоит конкурировать с Tesla Model Y и прочими уже доступными на рынке моделями.

Ранее на этой неделе профильное британское издание Autocar сообщало, что Alfa Romeo готовит свой первый чистый электромобиль и это будет «компактный внедорожник», который по размерам меньше, чем Volvo XC40, и примерно соответствует BMW X1.

К сожалению, кроме подтверждения планов и сроков, больше нет никакой информации. Alfa Romeo не назвала даже имени новинки. Но здесь можно вспомнить, что выходу этого пока безымянного компактного электрокроссовера будет предшествовать гибридный среднеразмерный кроссовер Tonale — концепт авто представили на Женевском автосалоне в прошлом году. Построенный на платформе СМР и близкий по стилю Jeep Compass и Renegade, этот Tonale должен проезжать чисто на электрической тяге около 50 км.

Если Alfa Romeo сдержит обещание, то к 2022 году у нее будет два подключаемых SUV.

В октябре 2019 года FCA анонсировала строительство нового комплекса по сборке аккумуляторов в Турине в рамках общей стратегии по электрификации модельного ряда. Новый «Battery Hub» войдет в состав производственного комплекса Mirafiori.

Источник: Electrek