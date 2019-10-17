Электрокроссовер Volvo XC40 Recharge представлен официально: два двигателя суммарной мощностью 300 кВт, батарея 78 кВтч, запас хода 400 км (WLTP) и ценник от $48 тыс.

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Как и было обещано ранее, компания Volvo Cars официально представила электрокроссовер Volvo XC40 Recharge, который стал первой моделью нового семейства электрифицированных автомобилей Recharge и первым серийным электромобилем бренда.

Модель Volvo XC40 Recharge построена на базе компактного ДВС-кроссовера Volvo XC40, представленного два года назад. Чтобы стимулировать использование электрической тяги, вместе с каждым гибридным автомобилем семейства Recharge клиенты будут получать год бесплатного пользования электричеством за счёт возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период.

Электрокроссовер Volvo XC40 Recharge получил новую электрическую силовую установку с полным приводом и двумя двигателями на каждой оси с суммарной мощностью 300 кВт / 408 л.с. (по 150 кВт на каждой оси). В результате время разгона до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.

От полного заряда батареи емкостью 78 кВтч электромобиль способен проехать 400 км по циклу WLTP. В модель встроен преобразователь мощностью 11 кВт, также поддерживается зарядка на скоростных станциях мощностью 150 кВт — в таком режиме батарея заряжается до 80% за 40 минут.

Мультимедийная система построена на базе Android и объединена с фирменной цифровой платформой с онлайн-сервисами Volvo on Call.

Стоимость Volvo XC40 Recharge в США после применения налоговых льгот составит $48,000, в продажу модель поступит до конца 2020 года.

На протяжении последующих пяти лет Volvo Cars будет ежегодно выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году половину общего объёма продаж составят именно электромобили, вторую половину — гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

Volvo Cars ожидает существенный спрос на автомобили Recharge и для его удовлетворения утроит выпуск электрифицированных автомобилей. Volvo Cars стремится к тому, чтобы plug-in гибриды составили 20% объёма продаж в 2020 году. Для каждой модели Volvo доступна версия Recharge — начиная от компактного кроссовера XC40 и автомобилей 60-й серии и заканчивая флагманским внедорожником XC90. Volvo Cars — единственный автопроизводитель на рынке, который предлагает вариант с plug-in гибридом для каждого автомобиля в своём модельном ряду.

Напомним, что вчера Volvo представил новый план по сокращению выбросов CO2, который состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих ключевые положения Парижского соглашения, для достижения цели Volvo Cars — стать к 2040 году компанией, ведущей климатически нейтральную деятельность.

Источник: Volvo